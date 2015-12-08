За сутки в зоне АТО ранены 4 украинских военных
13:03, 08 декабря 2015Война
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За минувшие сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных, погибших нет.
Погибших украинских военнослужащих нет / Фото УНИАН
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих нет. Но двое были ранены. Еще двое военнослужащих по неосторожности травмировались в результате подрыва взрывных устройств", - сказал Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне проведения АТО было ранены 8 украинских военных, погибших не было.
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