За сутки в зоне АТО ранены 8 украинских военных

Об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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В настоящее время, по словам Андрея Лысенко, раненым военным оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

"Несмотря на очень плотный огонь, который был зафиксирован в прошлые сутки, я так понимаю, что боевики таким образом пытались поздравить наших воинов с днем Вооруженных сил Украины... К счастью, ни один из наших военных не погиб, но восемь ребят получили ранения. Их жизни сейчас ничего не угрожает. Всем им оказана необходимая медицинская помощь", - подчеркнул Андрей Лысенко.

Он также отметил, что за сутки всего зафиксировано 52 обстрела позиций украинских сил со стороны террористов.

Как сообщал УНИАН,за предыдущие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный.