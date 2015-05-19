СБУ пытается выйти на контакт с родственниками задержанных на Донбассе военных РФ - Лубкивский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам в военном госпитале в Киеве, где находятся на лечении эти раненые россияне, сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

"Мы будем продолжать пытаться выйти на близких и родных Ерофеева и Александрова... и это их желание. Пока наши усилия, увы, были напрасными - мы не смогли дозвониться до родственников по предоставленным нам Александровым телефонам (Ерофеев телефонов не помнит), но будем стараться это делать сегодня", - сказал Лубкивский.

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Он проинформировал, что сегодня во время встречи задержанных с представителями международных правовых организаций со стороны российских военных не было никаких жалоб на условия содержания и лечения.

"Как бы нам не было тяжело, как бы мы не понимали, что мы имеем дело с людьми, которые пришли на нашу территорию с оружием, которые сегодня проходят в рамках уголовного процесса по 258-й статье (участие в террористической организации), мы будем оказывать им необходимую медицинскую помощь и соответствующую защиту в рамках международного права. Это наша абсолютно четкая позиция", - заверил Лубкивский.

Он еще раз подчеркнул, что в данном случае украинская сторона имеет дело с действующими военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО взяли в плен в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности заучастие в террористической организации.

Тем временем в Кремле отказались от захваченных на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь повторил позицию Москвы, что никаких российских военных на Донбассе нет", но Минобороны РФ требует их освободить.