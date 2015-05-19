СМИ: К российским ГРУшникам в госпиталь приехали три международные миссии и вооруженные военные (фото)

Об этом сообщает Громадське.

Спецназовцев охраняют вооруженные военные и люди в штатском. Работникам больницы общаться с журналистами сейчас запрещено.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО взяли в плен в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

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18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

Тем временем в Кремле отказались от захваченных на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь повторил позицию Москвы, что никаких российских военных на Донбассе нет", но Минобороны РФ требует их освобождения.