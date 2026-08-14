В Украине могут резко подорожать книги: как вырастут цены

Из-за войны издатели вынуждены сокращать тиражи и быстрее доставлять книги в книжные магазины, что увеличивает их себестоимость.

В Украине стоимость книг может вырасти еще на 8–10%. В результате средняя цена книги может приблизиться к 800 гривням и даже превысить эту отметку, рассказала УНИАН директор Украинского института книги Александра Коваль.

По её словам, средние и крупные издательства не могут распределить запасы между большим количеством мелких складов. Такой подход существенно усложняет логистику и делает ее более дорогой, поэтому одним из возможных вариантов для отрасли становится печать небольшими тиражами с максимально быстрой доставкой книг в книжные магазины.

Директор Украинского института книги отметила, что это автоматически повышает цену каждой книги, поскольку чем меньше тираж, тем выше себестоимость.

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"Возможно, цены вырастут на 8–10%. Цены и так уже немалые. Еще 8–10% – это будет уже очень дорого. Таким образом, цена приблизится к 800 гривям и более", – пояснила Коваль.

В то же время, по её словам, сложно прогнозировать, как рынок и покупатели отреагируют на такое повышение. Эксперт подчеркнула, что даже во время войны часть украинцев продолжает тратить деньги на товары, не являющиеся предметами первой необходимости.

"Вопрос приоритетов: готовы ли эти люди, у которых есть деньги, тратить их на книги? И здесь должно вмешаться государство, чтобы каким-то образом стимулировать их тратить эти деньги на книги", – отметила Коваль.

Существенную поддержку издателям могло бы оказать увеличение количества покупок книг украинцами. Даже три экземпляра в год в среднем на одно домохозяйство, по ее оценке, уже создали бы для отрасли значительно лучшие условия для работы.

Что будет с учебниками

В то же время потенциальное подорожание не означает автоматического повышения цен на школьные учебники. Значительную их часть ученики получают бесплатно за счет государства. По словам Коваль, государственная политика в отношении учебников создает для издателей определенные проблемы. В частности, она обратила внимание на низкую установленную рентабельность их производства.

"Рентабельность 5%. Это просто, понимаете, это насмешка", – отметила директор Украинского института книги.

По её словам, такая рентабельность ниже уровня инфляции, из-за чего издателям становится всё сложнее выпускать учебники без убытков.

"И получается так, что они выпускают учебник, а в следующем году уже не могут выпустить его за те же деньги. Фактически каждый учебник для них убыточен. Это какие-то энтузиасты и фанаты издания учебников", – добавила Коваль.

Россия уничтожает украинские книги – последние новости

В ночь на 1 августа российский дрон атаковал склад украинского издательства "Ранок" в Харькове, в результате чего сгорели тысячи хранившихся там книг. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, огонь охватил склад издательства площадью 10 тыс. кв. м.

19 июля в результате ночного удара России по Киеву было уничтожено почти 250 тысяч книг, принадлежавших украинскому издательству "Кноголенд".

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