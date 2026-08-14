Развитие туризма в Украине передали другому министерству: что это означает

Туризм в Украине теперь стал частью гуманитарной политики государства.

Министерство культуры Украины отныне будет формировать и реализовывать государственную политику в сфере туризма и курортов. До этого деятельность Государственного агентства развития туризма Украины (ДАРТ) координировалась правительством через вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий.

Соответствующее решение было утверждено постановлением Кабинета министров Украины № 1003 от 6 августа 2026 года.

Как поясняется в пресс-релизе на сайте ДАРТ, интеграция туризма в гуманитарный блок должна усилить его роль в восстановлении страны – как инструмента развития общин, поддержки людей и местного бизнеса, укрепления национальной идентичности и международного присутствия Украины.

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"Несмотря на все вызовы, Украина обладает огромными возможностями для развития туризма. Путешествуя по нашей стране, люди открывают для себя ее культуру, историю, города, природу и людей. Туризм может стать одним из важных инструментов восстановления регионов, развития общин и местного предпринимательства. Вместе с ДАРТ мы будем формировать системную государственную политику, которая поможет развивать туристические продукты, инфраструктуру и усиливать международный интерес к Украине", – отметила вице-премьер-министр Украины по вопросам гуманитарной политики – министр культуры Украины Татьяна Бережная.

В то же время глава Государственного агентства развития туризма Наталья Табака назвала интеграцию туристической сферы в гуманитарный блок логичным шагом, ведь сфера культуры и туризма работает с главным ресурсом государства – людьми.

"Неизменным приоритетом государственной политики в сфере туризма остается создание конкурентоспособной, прозрачной, безопасной, цифровизированной и устойчивой туристической экосистемы Украины, интегрированной в европейское пространство, которая будет обеспечивать доступные туристические возможности для граждан Украины и иностранцев. Туризм сегодня – это инструмент ментального и физического восстановления. Именно на его реализацию будет направлена дальнейшая работа ДАРТ в сотрудничестве с Министерством культуры Украины и другими органами власти", – отметила она.

Туризм в Украине во время войны

Как сообщал УНИАН.Туризм, результаты недавнего исследования "Туризм во время войны: данные, инсайты" показали, что на данный момент в Украине окончательно исчезло табу на путешествия во время полномасштабной войны. Отныне туризм в первую очередь воспринимается не как развлечение, а как базовая потребность для восстановления физического и психического здоровья.

В начале августа 2026 года в Украине стартовала национальная кампания "До себе через рідне" в рамках национальной программы "Подорож до себе. Шляхи відновлення". Среди прочего, она предусматривает запуск специального сайта, который будет помогать украинцам формировать персонализированные маршруты отдыха в зависимости от индивидуальных потребностей, интересов и запросов.

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