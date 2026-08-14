Знаменитую работу Пикассо, украденную из галереи, нашли через 8 лет

Возможно, все эти годы она провисела, как постер, в обычной квартире.

Работа Пабло Пикассо, украденная из галереи в Милуоки в 2018 году, внезапно обнаружилась в обветшалой квартире в том же городе. Ее случайно нашел домовладелец квартиры, когда делал уборку пустующего жилья, сообщил apnews.

Владелец художественной галереи в городе Милуоки, американского штата Висконсин, Билл ДеЛинд, из магазина которого украли работу Пикассо в 2018 году, и представить себе не мог, что когда-нибудь снова ее увидит. Но на прошлой неделе полиция попросила его приехать на "опознание" находки.

ДеЛинд сразу узнал украденный офорт "Тореро". Это гравюра на рисовой бумаге в рамке - одна из 30 известных экземпляров, сделанных в 1949 году и подписанных лично Пикассо. До кражи ее оценивали в сумму от 35 до 50 тысяч долларов.

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"Я был потрясен. У меня не было слов. Это был для меня невероятный момент", – сказал ДеЛинд.

На обратной стороне картины в раме все еще оставалась наклейка от компании DeLind Fine Art Appraisals, точно такая же, какой она была там в 2018 году.

Владелец недвижимости Тим Дерц рассказал журналистам, что обнаружил офорт после того, как убирал квартиру жильца, которого он выселил.

"Она висела на стене в довольно странном месте. Создавалось впечатление, что она там простояла очень-очень долго, потому что сверху была толстая пыль", - сказал он.

Дертц рассказал, что показал картину своему другу-антиквару, который узнал в ней работу Пикассо и сказал, что, похоже, это та самая картина, о краже которой ДеЛинд сообщил в 2018 году. Дертц передал картину полиции, которая затем связалась с ДеЛиндом.

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Напомним, что во Франции полицейские случайно нашли картину Пикассо, которая ранее была украдена из одного из парижских хранилищ. Работу обнаружили во время обысков по криминальному делу. Картина входит в серию портретов Мари-Терез Вальтер, французской музы художника, которые он создал в 1937 году. Ее стоимость оценивается в сумму от 12 до 15 миллионов евро.

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