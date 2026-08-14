'Нацкешбек' увеличат для одной категории: эксперт раскрыла, какие изменения готовит правительство

Убытки книжной отрасли в Украине оцениваются в 1 миллиард гривень.

В Украине готовятся увеличить размер "Национального кэшбэка" на книги до 15%. Таким образом, при покупке украинской книжной продукции государство будет возвращать покупателю 15% от потраченной суммы.

Директор Украинского института книги Александра Коваль рассказала, что соответствующее решение обсуждали во время совещания издателей с Министерством культуры и Минэкономики.

"Решили увеличить кэшбэк на книги до 15%. И это сейчас будет самый большой кэшбэк из всех действующих в Украине. То есть государство возмещает, а затем возвращает 15% от суммы купленных книг", – сказала она.

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Отдельно в ходе встречи обсуждались потери книжной отрасли из-за войны. По словам Коваль, речь идет примерно о 10 миллионах утраченных экземпляров книг.

"Среди них наверное, четверт потерь – это учебники, то есть 2–2,5 миллиона. Что касается денег, то пока трудно сказать, опять же, остаемся при ранее озвученной цифре в 1 миллиард гривень", – добавила директор Украинского института книги.

Национальный кэшбэк – последние новости

В мае правительство продлило действие "Национального кэшбэка" до окончания военного положения, но не позднее 30 апреля 2028 года.

Ранее бывший министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сообщал, что государственной программой "Национальный кэшбэк" ежемесячно пользуются около 4,8 млн украинцев. При этом две трети пользователей – это семьи с доходом ниже среднего.

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