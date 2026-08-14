Банки Беларуси и некоторых других стран ввели драконовские ограничения на российские рубли

В банках стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) образовался избыток российской валюты.

Казахстанские, белорусские и киргизские банки резко повысили комиссии за прием наличных рублей. Ужесточение условий произошло как минимум в десяти финансовых учреждениях, сообщают российские СМИ.

Так, белорусский "Нео Банк Азия" с конца июля ввел 20-процентную комиссию за внесение наличных в российских рублях на текущие счета физических лиц, в том числе с использованием платежных карт.

Среди банков Беларуси, которые повысили комиссию за внесение наличных нерезидентами до 15%, – "МТБанк", белорусские "Сбер" и ВТБ, "БелВЭБ", "Беларусбанк", "Технобанк" и "Цептер Банк". До этого такие операции в этих учреждениях облагались комиссией в размере 2–5% от внесенной суммы.

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В Казахстане ситуация аналогична.

Банк "Центркредит" вдвое повысил комиссию за внесение физическими лицами наличных рублей через кассы, терминалы и банкоматы на текущие и сберегательные счета – с 5% до 10%. Ранее комиссию за прием наличных рублей от граждан и нерезидентов до 15% повысил Halyk Bank (для бизнеса – до 10%).

Свою комиссию за внесение наличных рублей физическими лицами "для осуществления переводов по системам денежных переводов и SWIFT" вдвое увеличил и киргизский Экоисламикбанк – до 10%.

Банки стран ЕАЭС начали ужесточать условия по внесению наличных рублей на счета с июня 2026 года.

Помимо этих банков, в августе комиссии за пополнение карт и счетов российскими рублями ввели еще несколько финансовых учреждений. В частности, "Фридом Банк Казахстан" установил тариф на уровне 2,5% от суммы пополнения, тогда как белорусский "Приорбанк" взимает 5%.

По имеющимся данным, банки стран ЕАЭС столкнулись со значительным избытком наличных российских рублей.

Статистика Национального банка Казахстана свидетельствует, что в апреле обменные пункты страны приобрели 6,5 млрд рублей (около 77 миллионов долларов) на сумму 39,8 млрд тенге. В мае объем таких операций сократился до 4,7 млрд рублей (около 56 миллионов долларов), или около 30 млрд тенге.

Эксперты отмечают, что накопление наличных рублей создает для банков дополнительные расходы на их хранение, транспортировку и проверку. В то же время за пределами РФ спрос на российскую валюту остается ограниченным, из-за чего работа с такими наличными средствами становится экономически невыгодной для местных финансовых учреждений.

Российские финансы – другие новости

В мае УНИАН сообщал, что российский рубль во втором квартале стал мировым лидером по темпам укрепления по отношению к доллару. Одним из ключевых факторов этого роста стало увеличение валютных поступлений от продажи российской нефти после начала войны на Ближнем Востоке.

Укрепление российского рубля объясняли сочетанием дисбалансов на финансовом рынке, вызванных санкциями, и жесткой денежно-кредитной политикой.

Последняя призвана сдерживать инфляцию и компенсировать влияние значительных государственных расходов на войну против Украины. Более сильная национальная валюта снижает инфляционное давление, но негативно сказывается на доходах экспортеров и сокращает поступления в российский бюджет.

Добавим, что, несмотря на значительные доходы от нефти, дефицит бюджета РФ резко вырос.

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