В лесу в Румынии упал очередной 'Шахед', который не увидео ни один радар (видео)

В Минобороны узнали о дроне от местных жителей.

В Румынии, в нескольких километрах от границы с Украиной, упал беспилотник, который до этого некоторое время летел над территорией страны. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

Сегодня, 14 августа, министерство получило сообщение о падении беспилотника в районе Лункавица, уезд Тулча. Это примерно в пяти километрах от границы с Украиной. Сообщение поступило в виде телефонного звонка на номер экстренной помощи 112.

"Согласно имеющимся на данный момент данным, воздушная цель не была обнаружена системами радиолокационного наблюдения, поскольку она летела на очень низкой высоте", – отмечают в министерстве обороны Румынии.

При этом сообщается, что беспилотник разбился в лесистой местности. Ее обследует команда Министерства национальной обороны с помощью вертолета IAR PUMA 330 SOCAT. По предварительной информации, падение не привело к жертвам. Однако местные СМИ добавили, что на место выезжали пожарные бригады, поскольку там возник пожар.

Российские дроны в Румынии – последние новости

Напомним, что по данным Министерства обороны Румынии, российские беспилотники 33 раза вторглись в национальное воздушное пространство с начала войны с Украиной. Только в конце июля за три дня было сбито три дрона. В частности, 26 июля румынский пилот истребителя F-16 сбил российский беспилотник над Черным морем. Минобороны страны сообщило, что беспилотник был сбит в 10:13 утра в 12 км к северо-востоку от города Сулина, над территориальными водами.

Президент Румынии Никушор Дан прокомментировал инцидент. Он подчеркнул, что недопустимо и нетерпимо, чтобы Российская Федерация продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, которое одновременно является воздушным пространством НАТО и воздушным пространством Европейского Союза. В МИД Румынии вызвали российского посла в связи с этим инцидентом.

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