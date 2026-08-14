Премьер-министр Венгрии поставил под сомнение одно из важнейших соглашений Орбана с РФ, – Politico

В 2014 году в Москве Орбан заключил соглашение по проекту "Пакс-II", предоставив "Росатому" право на расширение АЭС за счет двух новых реакторов.

В четверг, 13 августа, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выразил сомнения относительно соглашения, заключенного его предшественником, по которому российская государственная атомная компания "Росатом" должна была расширить мощности атомной энергетики Венгрии, сообщает Politico.

Издание сообщило, что несколько недель экстремальной жары и засухи привели к рекордному снижению уровня воды в Дунае, что вызвало резкое сокращение мощности венгерской АЭС "Пакш", которая обычно обеспечивает около трети электроэнергии страны, до чуть более 10 процентов.

"Эти планы были одобрены, несмотря на то, что атомные электростанции, которые не работают с замкнутой системой охлаждения и таким образом подвержены воздействию окружающей среды, в мире уже не строятся", – заявил Мадьяр.

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Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв написал, что российская государственная атомная компания по-прежнему придерживается графика строительства двух новых реакторов на АЭС "Пакш", несмотря на смену правительства в Венгрии в апреле, в результате которой Мадьяр вытеснил лояльного к России действующего премьер-министра Виктора Орбана.

По его словам, подготовка бетонных фундаментов для 5-го энергоблока завершена более чем на 80%, а работы на 6-м энергоблоке продвигаются, и уже ведется изготовление компонентов реактора.

"Мы готовы к диалогу", – заявил Лихачёв и добавил, что "Росатом" не получал никаких запросов от нового правительства Венгрии.

Издание отметило, что через несколько часов Мадьяр опроверг эту версию. На пресс-конференции в четверг он заявил журналистам, что согласно первоначальному контракту АЭС "Пакш-II" должна была заработать до 2024 года.

Вместо этого Венгрия потратила примерно 2,8 миллиарда евро на объект, который он описал как "не более чем склады и две большие бетонные ямы".

"Я не вижу, чтобы они соблюдали условия договора", – отметил премьер-министр Венгрии.

По данным издания, сейчас его правительство проводит полный пересмотр проекта, включая вопросы его финансирования и системы охлаждения.

Издание напомнило, что в 2014 году в Москве Орбан заключил соглашение по "Пакс-II", передав "Росатому" право на расширение АЭС на два реактора, которое финансируется за счет российских государственных средств в размере до 10 млрд евро. Два года спустя он назвал это соглашение "сделкой века".

"Эти связи сохранились даже после полномасштабного вторжения Москвы в Украину", – отмечается в статье.

Связи Орбана и Сийярто с Россией

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Венгрии заявил о начале расследования связей бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто с Россией. Сийярто находится под пристальным вниманием после утечки в начале этого года записей, на которых он информирует своего российского коллегу о встречах в Евросоюзе и предлагает помочь ослабить санкции ЕС против Москвы. Ранее Мадьяр заявлял, что записи, судя по всему, свидетельствуют о государственной измене Сийярто. В то же время экс-глава МИД заявил, что разговор был обычной дипломатической коммуникацией.

Также мы писали, что, по данным расследования венгерских СМИ, бывший премьер-министр Венгрии был заказчиком скандальной спецоперации по силовому задержанию украинских инкассаторских машин с золотом и миллиардами наличных. Источники издания в силовых структурах Венгрии подтвердили, что распоряжение заблокировать украинский транспорт поступило непосредственно из Администрации премьер-министра. Координацией процесса занимался Государственный секретариат по надзору за гражданскими национальными службами под руководством близкого соратника Орбана – Анталя Рогана.

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