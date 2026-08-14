'Выполняется план дальнобойных санкций': Зеленский рассказал об успехах в блокировании российского юга

Он рассчитывает, что в августе число уничтоженных оккупантов составит не менее 30 тысяч.

На заседании Штаба Верховного Главнокомандующего определили шаги и меры по укреплению направлений Славянска и Константиновки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Он поблагодарил украинские подразделения, которые уничтожают оккупантов и противодействуют российским штурмам и их "просачиванию".

"Рассчитываем, что сейчас, в августе, будет уничтожено не менее 30 тысяч оккупантов", - отметил Зеленский.

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Также президент Украины подчеркнул, что Украина смогла в этом году перейти к значительно более технологичной обороне.

"Выполняется план дальнобойных санкций, все больше и наших ударов по целям на средних дистанциях. Фактически мы добились блокирования российского юга, и эту стратегическую операцию расширяем - расширяем вполне справедливо - в ответ на российские удары по нашим портам, по нашим городам", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, необходимо оказывать давление на российское общество, чтобы оно осознало: войну нужно завершить. Он добавил:

"Наши санкции против российских НПЗ, их объектов в российской нефтяной сфере, наши удары по российской военной логистике, наша операция в акватории Черного и Азовского морей - все это направлено на ограничение потенциала российской войны. Важно продолжить это также и более активными политическими и юридическими действиями".

При этом он подчеркнул, что принято решение об украинском пакете санкций против компаний и судов, вывозящих украденное на временно оккупированной территории Украины зерно и другие товары. Также готовятся новые пакеты санкций против российской военной промышленности, против финансовых цепочек и посредников.

Война в Украине

Ранее Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины опубликовало пост с изображением крупного пожара и подписью о российских нефтеперерабатывающих заводах.

СтратКом ВСУ разместил этот пост, очевидно, в ответ на то, что Министерство обороны России ранее опубликовало на своей странице фото "Шахеда" с угрозой "заморозить" Украину.

В посте СтратКома - изображение крупного пожара с подписью: "Согреемся огнем российских НПЗ". Под постом - смайлик, который подмигивает.

В соцсетях украинцы также отреагировали фото-мемами и коллажами на российские угрозы.

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