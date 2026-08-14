РФ резко снизила активность военных самолетов у границ НАТО

По данным НАТО, в июле 2026 года количество таких вылетов выросло более чем на 250% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

После резкого увеличения числа тревожных вылетов самолетов НАТО из-за активности российских ВВС в июле ситуация у восточного фланга альянса неожиданно стала спокойнее. Об этом пишет BILD.

По данным НАТО, в июле 2026 года количество таких вылетов выросло более чем на 250% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако на этой неделе российские военные самолеты больше не нарушали воздушное пространство стран альянса.

Причиной роста напряженности стала активность российских разведывательных самолетов Ил-20 и боевых Су-24 у границ НАТО. Некоторые из них летали без заранее поданных планов полета и с отключенными транспондерами, из-за чего страны альянса поднимали истребители для идентификации и возможного перехвата.

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Особенно напряженной ситуация была в районе Балтийского моря и Румынии. Польша и другие страны усиливали воздушное патрулирование, а румынские истребители сбивали беспилотники, нарушившие воздушное пространство страны.

В НАТО заявили, что Россия несет полную ответственность за эти инциденты, однако сейчас в альянсе не могут точно объяснить, почему Москва резко сократила активность своих самолетов.

Подготовка НАТО к нападению РФ

Ранее СМИ писали, что Россия может усилить провокации против Запада и, возможно, даже осуществить вторжение в страны НАТО.

В частности, Филипп Инграм, бывший полковник британской армии, заявил, что РФ уже каждую неделю наносит удары по Европе и НАТО.

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