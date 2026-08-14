РФ резко снизила активность военных самолетов у границ НАТО

После резкого увеличения числа тревожных вылетов самолетов НАТО из-за активности российских ВВС в июле ситуация у восточного фланга альянса неожиданно стала спокойнее. Об этом пишет BILD.
По данным НАТО, в июле 2026 года количество таких вылетов выросло более чем на 250% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако на этой неделе российские военные самолеты больше не нарушали воздушное пространство стран альянса.
Причиной роста напряженности стала активность российских разведывательных самолетов Ил-20 и боевых Су-24 у границ НАТО. Некоторые из них летали без заранее поданных планов полета и с отключенными транспондерами, из-за чего страны альянса поднимали истребители для идентификации и возможного перехвата.
Особенно напряженной ситуация была в районе Балтийского моря и Румынии. Польша и другие страны усиливали воздушное патрулирование, а румынские истребители сбивали беспилотники, нарушившие воздушное пространство страны.
В НАТО заявили, что Россия несет полную ответственность за эти инциденты, однако сейчас в альянсе не могут точно объяснить, почему Москва резко сократила активность своих самолетов.
Подготовка НАТО к нападению РФ
Ранее СМИ писали, что Россия может усилить провокации против Запада и, возможно, даже осуществить вторжение в страны НАТО.
В частности, Филипп Инграм, бывший полковник британской армии, заявил, что РФ уже каждую неделю наносит удары по Европе и НАТО.