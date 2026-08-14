Останутся ли украинцы без продуктов из-за российских обстрелов: ответ Минагрополитики

Российские удары уничтожили отдельные центры распределения продовольствия.

В Украине пока нет дефицита продовольствия из-за российских обстрелов, а до 40% утраченных мощностей можно сравнительно быстро заменить или восстановить. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, пишет"Укринформ".

"Есть временные сбои в логистических цепочках, но если посмотреть на балансы по любой из основных групп продуктов, то дефицита нет", – отметил чиновник.

Он указал, что министерство не наблюдает резких изменений стоимости основных продуктов, в частности в столице. При этом в настоящее время ведется поиск резервных складских помещений для замены уничтоженных распределительных центров. Также рассматривается вариант использования логистики "на колесах", чтобы обеспечивать поставки продукции без длительного хранения в крупных распределительных центрах.

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"До 40% можно заменить относительно быстро. Понятно, что такие объемы полностью восстановить в короткие сроки очень сложно. Но около 30–40% можно переместить или восстановить достаточно быстро", – отметил Высоцкий.

По его словам, часть дополнительных логистических затрат неизбежна, однако они не должны привести к росту цен на десятки процентов.

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10 августа главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал, что пока нельзя говорить о дефиците товаров. Поставки в большинство магазинов возобновятся в привычном объеме чуть больше, чем через неделю.

5 августа враг нанёс несколько прямых ракетных ударов по логистическому центру сети супермаркетов Novus. Тогда также возникли пожары на двух распределительных центрах "Сильпо". В результате из супермаркетов сетей исчезли некоторые продукты.

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