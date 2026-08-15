Трамп пообещал провозгласить Ормузский пролив территорией США

Президент Дональд Трамп заявил, что после завершения войны против Ирана провозгласит Ормузский пролив, стратегически важный морской путь, движение по которому уже несколько месяцев сильно затруднено из-за военных действий, американским владением. Об этом пишет Reuters.
"После того, как мы закончим разгром Ирана, который сейчас очень сильно терпит поражение, довольно скоро я объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. По сути, так оно и есть. Мы осуществляем блокаду. Ни один корабль не проходит через него, если только мы сами этого не захотим", - заявил он.
Издание отмечает, что остается неясным, насколько серьезно Трамп относился к своему высказыванию и означало ли оно смену официального политического курса. До этого позиция Вашингтона по проливу, через который до войны проходило около 20% мирового экспорта нефти, предполагала обеспечение свободы судоходства, соблюдение международного морского права и сдерживание Ирана через экономическую блокаду и точечные удары.
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Ранее Трамп в ответ на требование Ирана компенсировать ущерб, нанесенный за последние 5 месяцев военного конфликта, заявил, что также требует возмещения.
Он заверил, что во время переговоров с представителями Ирана условия компенсаций не обсуждались.