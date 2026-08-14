В августе Греция преподнесет туристам подарок, который не стоит пропускать

Самые известные археологические объекты будут работать примерно до полуночи.

Туристам, планирующим поездку в Грецию в конце августа, рекомендуют обратить внимание на масштабное общенациональное культурное событие, сообщает Euronews.

Ежегодно Министерство культуры Греции после наступления темноты открывает более сотни археологических памятников, монументов и музеев по случаю полнолуния и позволяет посещать их бесплатно. В этом году полнолуние приходится на пятницу, 28 августа. Примерно с 19:30 и до полуночи посетители смогут увидеть исторические достопримечательности – от античных храмов до минойских дворцов – в лунном свете. В некоторых местах также пройдут концерты, выступления хоров и организованные экскурсии.

Среди 126 открытых объектов есть несколько самых популярных туристических достопримечательностей Греции, поэтому увидеть их в необычном ночном освещении будет особенно интересно, отмечают авторы.

Видео дня

Одно из мест, которое стоит посетить, – Дельфы, древнее святилище и город на горе Парнас. В древности сюда приезжали со всего мира, чтобы услышать пророчества Дельфийского оракула о войнах, основании колоний и браках. 28 августа бесплатный вход на территорию до террасы храма Аполлона будет доступен примерно с 19:30–20:00 до полуночи.

В западной части Пелопоннеса Древняя Олимпия – родина Олимпийских игр – откроет бесплатный доступ как к археологической территории, так и к музею. С 20:00 до полуночи там также будут проводиться экскурсии с участием археологов.

В Спарте можно будет посетить средневековый город-призрак Мистра – он будет открыт с 20:00 до полуночи, в программе предусмотрено музыкальное мероприятие.

В Афинах Музей Акрополя будет работать без перерыва с 9:00 до полуночи. За посещение постоянных экспозиций придется заплатить обычную стоимость входа, а кассы и магазины будут работать до 23:30. В то же время посетители смогут бесплатно попасть на временную выставку "Вдохновение: древнегреческое искусство в Италии", которая продлится до 30 августа. На выставке представлены 38 выдающихся произведений из керамики, бронзы и мрамора из музеев разных регионов Италии. Многие из них впервые покинули свои постоянные музейные коллекции.

28 августа в 18:00 также состоится экскурсия по выставке под руководством археолога музея. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться онлайн через платформу музея.

Менее известные античные памятники, на которые стоит обратить внимание

В программе представлены десятки мест, которые часто остаются в тени самых известных туристических локаций, хотя их также стоит посетить, если вы будете поблизости, отмечает Яхья Давуд, основатель компании Bnbstay, которая занимается арендой вилл в Греции и на Кипре. Он советует обратить внимание на Некромантион Ахерона в Эпире – древнее святилище над долиной реки Ахерон. В древности считалось, что оно является входом в подземный мир, куда паломники приходили, чтобы пообщаться с духами умерших. Вход будет бесплатным с 19:30–20:00 до полуночи.

"Всё в этом месте было построено вокруг тьмы и ритуалов, поэтому посещение ночью во время полнолуния – это не просто эффектное туристическое мероприятие. На самом деле такой формат гораздо ближе к тому, как это место должно было восприниматься, чем посещение в середине дня", – отмечает Давуд.

В Додоне, на северо-западе Эпира, расположено одно из древнейших святилищ-оракулов Греции – оно считается более древним, чем Дельфы. Святилище было построено вокруг священного дуба, который, согласно верованиям, передавал волю Зевса. Бесплатно посетить его можно будет с 20:00 до полуночи.

На острове Крит в Малии откроют минойский дворцовый комплекс на северном побережье. Посетителей будут принимать с 19:30 до 20:00, а в программе запланировано музыкальное выступление с участием греческого певца Манолиса Мициса и большого хора.

Еще одна достопримечательность Крита – Гортина – также откроет бесплатный доступ и проведет музыкальный вечер. Здесь находится Кодекс Гортины – самая длинная из сохранившихся надписей на древнегреческом языке. Он содержит около 600 строк гражданского права V века до н. э., высеченных непосредственно на камне.

Замок Нафпактос – венецианская крепость над Коринфским заливом, возвышающаяся над одноимённым портовым городом в Западной Греции.

"Именно вода сделает это место по-настоящему особенным, ведь луна будет отражаться в заливе и одновременно освещать сам замок", – говорит Давуд.

Любителям оперы он советует посетить святилище Аммона Зевса в одной из деревень Халкидики. В этом году в античном прибрежном святилище на полуострове Кассандра состоится полноценная постановка оперы "Орфей и Эвридика".

Новости туризма

Напомним, названы 15 необычных мест, которые стоит увидеть. Среди них – румынские Трованты Костешти, которые прозвали "живыми камнями" из-за их странного свойства якобы увеличиваться после сильных дождей. Интересный эффект объясняется тем, что карбонат кальция проникает в пористую оболочку камней и вступает в реакцию с минералами внутри. В результате они становятся похожими на нечто среднее между скульптурой Генри Мура и яйцом динозавра.

Вас также могут заинтересовать новости: