Поставки из Черного моря отрезаны: кто в мире занимает место украинского зерна

Черноморская пшеница обычно самая дешевая в это время года и занимает доминирующее положение на мировом рынке.

Ведущие страны-импортеры сельскохозяйственной продукции в Азии, лишенные доступа к зерну из Черного моря, обращаются к альтернативным поставщикам, сообщает Bloomberg.

В течение последних недель и Украина, и Россия усилили атаки на порты и инфраструктуру друг друга. В первой половине августа экспорт зерна из Украины упал на 75% по сравнению с прошлым годом, а российские поставки в этом месяце, как ожидается, составят менее половины среднего показателя за последние пять лет.

Черноморский регион является одним из ведущих мировых поставщиков зерна и подсолнечного масла, значительная часть которых направляется в Азию, Африку и остальную Европу. По мере углубления кризиса с морскими перевозками именно во время уборочной кампании импортеры испытывают все большее беспокойство.

Видео дня

Более высокие цены на продукцию из других источников заставляют некоторых воздерживаться от покупок, но есть признаки того, что несколько азиатских покупателей начинают искать поставщиков в других регионах.

Альтернативные источники поставок зерна

Индонезия, второй по величине импортер пшеницы в мире и один из крупнейших покупателей украинского зерна, недавно заключила контракты на поставку грузов из Австралии на сентябрь и октябрь. Другие страны Юго-Восточной Азии также зарезервировали австралийскую пшеницу на аналогичный период, а покупатели в Бангладеш обратились к Румынии. Запросы также поступали в Северную Америку.

В свою очередь Индия переориентируется на пальмовое, соевое и рапсовое масло, чтобы компенсировать задержки поставок подсолнечного масла из Черноморского региона, а также закупает масло из стран Балтии и Аргентины.

Трейдеры пытаются найти судовладельцев, готовых отправиться в зону боевых действий. Несколько компаний предложили Румынию и Болгарию в качестве альтернативных источников поставок.

Влияние на глобальные поставки продовольствия будет зависеть от того, как долго продлится эскалация, а запасы дают некоторым покупателям возможность переждать кризис. Цены на пшеницу по-прежнему подвержены риску роста, поскольку рынок может недооценивать последствия сбоев в экспорте из региона для мировой доступности пшеницы, предупреждают аналитики.

Черноморская пшеница обычно самая дешевая в это время года и доминирует на мировом рынке. Кроме того, Австралии осталось не менее месяца до следующего урожая. Украина и Россия вместе обеспечивают более четверти мирового экспорта пшеницы, поэтому фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже выросли примерно на 15% с конца июня.

Аграрный экспорт из Черноморского региона – главные новости

Три крупных российских терминала в порту Новороссийска недавно приостановили работу после удара дрона. В частности, речь идет о "Новороссийском комбинате хлебопродуктов" с экспортной мощностью 7,1 млн тонн в год и терминале холдинга "Деметра" с мощностью 8,5 млн тонн в год. Львиная доля российского экспорта проходит через черноморские порты, такие как Новороссийск.

В августе ни одно судно не заходило в украинские порты Большой Одессы. По данным аналитиков ISW, Россия хочет остановить сухопутный агроэкспорт из Украины вслед за морским. Оккупанты целенаправленно наносят удары по мостам "сухопутного коридора" через Днестр.

Вас также могут заинтересовать новости: