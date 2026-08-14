Galaxy S27 не получит главную особенность будущих iPhone: названа причина

Samsung, похоже, решила отказаться от функции, которая должна стать одной из главных особенностей будущих iPhone. Согласно новому отчету из Южной Кореи, ни один смартфон линейки Galaxy S27 не получит основную камеру с переменной диафрагмой.
Еще в мае появились слухи о том, что Galaxy S27 Ultra может получить 200-Мп основную камеру с переменной диафрагмой. Предполагалось, что таким образом Samsung ответит на аналогичное нововведение в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, которым также приписывают такую технологию.
Однако теперь, как утверждается, компания окончательно отказалась от этой идеи. Причина связана прежде всего с производством: камера с переменной диафрагмой увеличивает себестоимость смартфона, а также требует более толстого блока камер.
Samsung также пришла к выводу, что преимущества такой системы для смартфонной фотографии недостаточно существенны, чтобы оправдать дополнительные расходы. Особенно это актуально сейчас, когда производители сталкиваются с ростом цен на микросхемы памяти и другие компоненты.
Примечательно, что Samsung уже использовала переменную диафрагму в Galaxy S9 и Galaxy S10, выпущенных в 2018 и 2019 годах. Позже компания отказалась от этой разработки и сделала ставку преимущественно на программную обработку изображений.
Переменная диафрагма позволяет автоматически регулировать объем света, попадающего на сенсор. При ярком освещении отверстие можно уменьшить, а при фотографировании в темноте – увеличить. Это дает возможность точнее контролировать экспозицию и глубину резкости, повышая качество снимков.
По слухам, главным новвоведением в Galaxy S27 Ultra станет технология распознавания лиц, превосходящую Face ID. Она якобы сможет узнавать владельца даже в маске или солнцезащитных очках.
Новая утечка о Galaxy S27 Pro указывает на то, что именно эта модель может стать самым интересным флагманом Samsung в 2027 году – и, возможно, более рациональным выбором для большинства пользователей.