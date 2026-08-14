США решили проверить союзников по НАТО на лояльность Трампу, - Bloomberg

Союзники восприняли инициативу крайне негативно, расценив ее как попытку увязать американские гарантии безопасности с политической лояльностью.

Администрация США разослала союзникам по НАТО опросник, чтобы оценить их уровень поддержки внешней политики лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа. Обэтом пишет Bloomberg.

В документе, который оказался в распоряжении агентства, Вашингтон интересуется отоносительно того, выражала ли та или иная страна публичную поддержку внешней политике США.

Там спрашивают, вводили ли союзники запреты на использование баз американскими военными, в том числе во время операций Вашингтона в Иране и Венесуэле. Также США важно, тратят ли страны деньги на американских оборонных подрядчиков.

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По словам собеседников издания, союзники крайне негативно восприняли эту инициативу, расценив ее как попытку заставить их продемонстрировать идеологическую лояльность в обмен на защиту со стороны США.

Отмечается, что опросник появился на фоне решения США пересмотреть американское военное присутствие в Европе. Предполагается, что Вашингтон к декабрю существенно сократит численность своих военных и вооружений в регионе.

Важно, что попытки США связать свои обязательства перед союзниками по НАТО с идеологической лояльностью может полностью изменить трансатлантические отношения, сложившиеся после Второй мировой войны. Они строились на американских военных гарантиях, которые позволяли странам - участницам альянса иметь политические разногласия друг с другом, но не ставить под угрозу сам союз.

США и НАТО

Ранее сообщалось, что в начале войны США в Иране Трамп ожидал от союзников по НАТО помощи, однако не получил ее. Хотя европейские лидеры и начали увеличивать военные расходы. Тем временем Украина, которую администрация Трампа рассматривала как получателя помощи, приняла этот вызов, впервые осуществив атаку на иранское судно в Каспийском море.

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