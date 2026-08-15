Трамп и Маск помирились после громкого конфликта: в WSJ раскрыли детали

Бизнесмен планирует вложить не менее $100 млн в кампанию по мобилизации избирателей перед промежуточными выборами в Конгресс.

Президент США Дональд Трамп, пообещавший провозгласить Ормузский пролив американской территорией, и миллиардер Илон Маск помирились спустя год после громкого конфликта: бизнесмен готов потратить не менее $100 млн на помощь республиканцам. Об этом The Wall Street Journal.

Отмечается, что Маск планирует вложить не менее $100 млн в кампанию по мобилизации избирателей перед промежуточными выборами в Конгресс. Как рассказали источники издания, сейчас Трамп и миллиардер созваниваются примерно раз в месяц, хотя президент не рассчитывает, что их отношения снова станут такими же близкими, как раньше.

В восстановлении отношений ключевую роль сыграли вице-президент Джей Ди Вэнс и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Сближению также помог отказ Маска от планов создать собственную партию. При этом в политике он намерен вести себя менее публично, чем во время кампании 2024 года.

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Конфликт Трампа и Маска

Напомним, они публично разругались в июне 2025 года из-за налогово-бюджетного законопроекта президента, который Маск называл "отвратительной мерзостью".

Перепалка быстро перешла на личности: Маск поддержал призыв к импичменту Трампа и утверждал, что тот без его помощи проиграл бы выборы, а президент пригрозил отменить государственные контракты с компаниями миллиардера. Позже Маск признал, что некоторые его публикации "зашли слишком далеко", но выступил с пугающим предупреждением для американцев.

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