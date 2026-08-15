После многих лет разочарований кладоискатели нашли очень ценное сокровище (фото)

Поначалу один из любителей подумал, что эта экспедиция может оказаться пустой тратой времени.

Двое кладоискателей, 48-летний Алан Дэниелс и 34-летний Энди Краммонд, недалеко от Карлайла в Англии нашли три золотых браслета бронзового века, стоимость которых исчисляется шестизначными суммами. Об этом пишет Fox News.

При этом браслеты - также называемые торками - находятся в замечательном состоянии. Они датируются примерно 1100 годом до нашей эры и имеют общий вес 517 грамм, а их стоимость составляет около 400 000 долларов.

"Золото совсем не тускнеет, и они были извлечены из земли точно такими же, какими были найдены более 3000 лет назад", - сказал Дэниелс.

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Всвою очередь Краммонд пошутил, что чуть не получил сердечный приступ, когда обнаружил первый торк всего в нескольких сантиметрах под свежевспаханной землей. Он предупредил Дэниелса, который обыскал местность и вскоре нашел второй. Позже Дэниелс обнаружил третий торк недалеко от остальных. Краммонд похвалился:

"Кладоискатели мечтают о таких вещах, и это до сих пор кажется им сном. Раньше мы никогда не находили ничего ценного и всегда возвращались домой разочарованными - до сих пор. Я жду, когда кто-нибудь вылезет из всех щелей и скажет, что это неправда. Это находка на всю жизнь".

Дэниелс заявил, что это первый раз, когда он нашел ценный предмет.

"Мы вместе занимаемся поиском с металлоискателем уже несколько лет. Раньше мы никогда не находили ничего ценного и всегда возвращались домой разочарованными - до сих пор", - сказал он.

Поначалу любитель подумал, что эта экспедиция может оказаться пустой тратой времени.

"Примерно через два часа мы нашли лишь обломки алюминиевых банок. Мы сменили поле... Я пошел в одном направлении, а Энди - в другом. Через некоторое время краем глаза я увидел фигуру Энди, идущего ко мне [с сокровищем]", - добавил Дэниелс.

Сейчас торки оцениваются Британским музеем. В конечном итоге коронер определит, соответствуют ли торки британскому законодательству критериям сокровища.

Важно, что если они соответствуют, музей или учреждение могут выкупить их по рыночной цене, а вырученные средства разделить между Краммондом, Дэниелсом и землевладельцем. Если покупатель не найдется, торки могут быть возвращены нашедшим их для продажи на аукционе.

Новости археологии

В ходе своего "пятилетнего путешествия" исследователи проанализировали химический состав более 100 артефактов из современной Греции, сосредоточив внимание на 91 железном предмете, в основном кольцах, браслетах и ​​ножах, датируемых бронзовым веком примерно 3800-3000 лет назад.

Используя неразрушающий метод рентгеновской флуоресценции, исследователи обнаружили, что 13 из этих предметов содержат никель и, возможно, были выкованы из железа, добытого из метеоритов.

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