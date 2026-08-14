В МИД РФ отвергли предложение Турции по войне в Украине

Россия намерена продолжать воевать.

В Москве отвергли предложение Украины и Турции о прекращении боевых действий хотя бы на Черном море. Соответствующие заявления озвучили в российском Министерстве иностранных дел.

"Если речь идёт об односторонней схеме образца 2022-2023 гг., более известной как "Черноморская инициатива", в соответствии с которой Москва приостановила боевые действия в Чёрном море, а точнее – ответные шаги для защиты российской портовой инфраструктуры и энергетических объектов, то возвращаться к этому варианту нецелесообразно. Условием реализации договорённости были аналогичные встречные меры другой стороны, а их как раз и не последовало", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии российским СМИ.

При этом Захарова признала, что недавно министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил СМИ о передаче Киеву и Москве турецких предложений о перемирии на море. Однако, по её словам, такого документа Россия якобы так и не получила.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров пошел еще дальше и заявил, что это якобы Украина начала войну на море.

"Не мы это начали. Когда по турецкому сухогрузу, танкеру или по гражданскому судну бьет дрон вооруженных сил Украины, когда эти же дроны не единожды атакуют инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Каспийском море, прямо попадая в суда, имеющие отношение к американским компаниям Chevron и ExxonMobil, в ответ на это ни Турция, ни Соединенные Штаты публично не заявляют о том, что эти действия украинских террористов неприемлемы", - заявил Лавров.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Силы обороны Украины атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области, где зафиксированы повреждения и пожар. По данным Генштаба, был поражен производственный комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга", занимающийся переработкой газового конденсата, и повреждены две установки.

Также мы рассказывали, что в Краматорске российская авиабомба разрушила подъезд многоэтажки с первого по шестой этаж, погиб один и ранены 16 человек. Зеленский сообщил также о гибели двух человек, среди них ребенка, в Степановке Сумской области и о пяти раненых в Смеле после удара дрона по девятиэтажке.

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