Дикие кабаны терроризируют туристов на элитных пляжах Франции

Наплыв животных также фиксируется на кемпингах, возле ресторанов и в местах размещения туристов.

Дикие кабаны массово появляются на пляжах Французской Ривьеры, поэтому туристов призывают остерегаться голодных животных, пишет Daily Mail.

Кабанов привлекают остатки еды, которые оставляют отдыхающие, а также пища в мусорных контейнерах на пляжах. При этом их численность продолжает стремительно расти.

Кормить диких кабанов запрещено, однако чиновники говорят, что туристы продолжают это делать, отмечает издание.

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Проблема касается не только пляжей – наплыв животных фиксируют также на кемпингах, возле ресторанов и мест проживания туристов.

По данным The Times, популяция кабанов растет "быстрее, чем власти способны ее контролировать".

"Французская федерация охотников в охотничьем сезоне 2024–2025 годов уничтожила 881 372 диких кабана – почти вдвое больше, чем 20 лет назад. Впрочем, животные размножаются быстрее, чем власти могут сдерживать их численность", – говорится в статье.

На данный момент о смертельных случаях не сообщалось. Однако известно, что дикие кабаны могут набрасываться на людей, если чувствуют угрозу или испытывают боль.

По данным The Times, в последние месяцы произошло несколько инцидентов с участием кабанов. В частности, в мае этого года один из них появился на пляже Альманарр в городе Йер, зашел в море, а затем пробежал по пляжу.

Говорят, что местные власти пытаются решить эту проблему. Например, в курортном городе Фрежюс ввели штраф в размере 450 евро для тех, кто кормит диких кабанов. Однако это пока не дало желаемого результата.

Дикие кабаны ежегодно наносят сельскому хозяйству Франции ущерб примерно на 90 млн евро. Компенсации фермерам выплачивает Французская федерация охотников. И это – не первый случай, когда дикие кабаны становятся причиной серьезных проблем в Европе. Так, в конце 2025 года дикие кабаны нарушили работу аэропорта в Испании после того, как выбежали на взлетно-посадочную полосу, из-за чего её временно закрыли. В результате инцидента в аэропорту Ла-Корунья два рейса пришлось перенаправить.

В апреле этого года власти Варшавы привлекли охотников для отстрела тысяч диких кабанов, заполонивших город. Городские власти заявили, что масштабы проблемы беспрецедентны. По состоянию на март 2026 года в Варшаве насчитали не менее 3000 диких кабанов.

Эксперты объясняют стремительный рост популяции несколькими факторами. Среди них – повышение устойчивости животных к африканской чуме свиней, наблюдаемое с 2017 года, снижение активности людей во время карантинных ограничений из-за COVID-19, а также ограничения ЕС на перемещение диких кабанов в леса.

Кроме того, животные всё лучше приспосабливаются к городской среде и всё чаще заходят в города в поисках пищи. Кое-где их даже подкармливают местные жители.

Дикие кабаны в Украине

Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике исследователи зафиксировали диких кабанов, которые вплавь преодолевают реку Припять.

По словам ученых, дикие кабаны прекрасно плавают и могут преодолевать широкие водоемы во время поиска корма, освоения новых территорий или просто двигаясь по привычным маршрутам. Для кабанов не существует человеческих условных границ – они ориентируются по запахам и инстинктам.

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