От 'живых' камней до озера над океаном: какие природные чудеса Европы стоит увидеть

Водоем на Фарерских островах создает невероятную оптическую иллюзию, а до некоторых монастырей монахи добираются исключительно с помощью "веревок".

Европа славится своими яркими городами, однако на континенте есть немало других удивительных и необычных мест, которые буквально прячутся у всех на виду, пишет TimeOut. Согласно рейтингу The Telegraph, в финальный список вошли 15 мест, некоторые из которых настолько необычны, что заставляют присмотреться повнимательнее.

Среди них – румынские Трованты Костешти, которые прозвали "живыми камнями" из-за их странного свойства якобы увеличиваться после сильных дождей. Этот эффект объясняется тем, что карбонат кальция проникает в пористую оболочку камней и вступает в реакцию с минералами внутри. В результате они напоминают нечто среднее между скульптурой Генри Мура и яйцом динозавра. Более того, они даже могут "размножаться": когда от основного камня отламываются округлые наросты, они способны самостоятельно продолжать расти.

Еще одно чудо – озеро Лейтисватн на Фарерских островах, которое создает невероятную оптическую иллюзию. С определённого ракурса береговая линия озера идеально совпадает с краем скалы под ним, из-за чего кажется, будто водоём завис высоко над океаном. Это живописное место привлекает фотографов, хотя и имеет мрачную историю: по преданию, в IX веке скандинавы-викинги использовали эту местность, чтобы избавляться от рабов.

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В рейтинг также вошли хорватские Плитвицкие озера – система из 16 водоемов, соединенных более чем 90 водопадами. Они приобретают необычные бирюзовые оттенки благодаря известняковым туфовым террасам.

В Греции среди природных чудес авторы выделили Метеоры – песчаниковые скалы, на которых до сих пор действуют шесть монастырей. В XIV веке монахи, стремившиеся к уединению, добирались до них по веревочным лестницам и с помощью специальных сетей для транспортировки припасов.

Во Франции есть своя "изюминка" – Вердонское ущелье, которое называют крупнейшим каньоном Европы. Бирюзовая река извивается между известняковыми скалами, настолько глубокими, что значительная часть ущелья оставалась практически неисследованной вплоть до начала XX века.

15 природных чудес Европы, которые стоит увидеть:

Камарзские водно-болотные угодья, Франция

Водопад Альдейярфосс, Исландия

Сегла и Хестен, остров Сенья, Норвегия

Дорога гигантов, Северная Ирландия

Плитвицкие озера, Хорватия

Миграция шмелей через Гибралтарский пролив

Дюна-де-Пишинас, Сардиния, Италия

Альялингорн, Швейцария

Ле-Минкье, Джерси

Высокий берег, Швеция

Лес Вистменс-Вуд, Дартмур, Великобритания

Трованты Костешти, Румыния

Озеро Лейтисватн, Фарерские острова

Метеори, Греция

Вердонское ущелье, Франция

Названы самые тихие страны мира

Напомним, что согласно "Национальному индексу отсутствия шума" самой тихой страной Европы является Эстония, но в мировом рейтинге она занимает лишь 34-е место. Первое место занял Бутан, благодаря тому, что в стране очень много сельских территорий – более 39 тысяч квадратных километров занимают покрытые лесами горы, террасированные долины и высокогорные районы.

Кроме того, страна Громового Дракона ограничивает количество туристов с помощью специального сбора на устойчивое развитие.

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