В Хорватии ветер сдул лесной пожар на курортный город: десятки человек пострадали

Огонь охватил населенные пункты и лесные массивы площадью более 1000 гектаров.

Сильный ветер сегодня ночью "принес" лесной пожар в курортный город Омиш в Хорватии. Как пишет Reuters, огонь охватил дома, около 1000 человек эвакуированы. По данным агентства, пострадали десятки людей.

Сообщается, что огонь охватил населенные пункты и лесные массивы на площади более 1000 гектаров, окрасив ночное небо над Омишем в красный цвет. Этот город расположен на живописном побережье Далмации и окружен лесами и скалистыми холмами.

По данным медиков, из 36 человек, которым оказали помощь бригады скорой помощи в городе Сплит, примерно в 25 км к северу от Омиша, 14 были госпитализированы, семеро из них получили травмы, представляющие угрозу для жизни.

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В нескольких населенных пунктах вдоль побережья между Омишем и Сплитом на ночь открыли центры временного размещения. Они уже приняли около 1000 эвакуированных.

"Это был мощный пожар, он сметал всё на своём пути... Материальный ущерб огромен", – заявил начальник Государственной пожарно-спасательной службы Славко Туцакович.

По его словам, утром в пятницу пожар, похоже, утих – открытого огня уже не было. Часть спасателей и четыре самолета направили на другой пожар дальше на юг, на полуостров Пелешац – покрытую лесами территорию, известную своими виноградниками.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович вместе с несколькими членами правительства направлялся в Омиш, сообщили местные СМИ.

"Жаркая погода и засуха, которые ученые связывают с изменением климата, этим летом создали благоприятные условия для распространения лесных пожаров по всей Европе, особенно во Франции, Испании и Греции. Балканы также пережили несколько волн жары", – говорится в сообщении.

Пожары угрожают туристической отрасли в разгар сезона отпусков. В четверг сотни туристов были вынуждены покинуть курортный городок на севере Греции на лодках, когда огонь стремительно распространился по лесу в направлении побережья.

В Хорватии в течение ночи с огнем боролись 286 пожарных, 90 пожарных автомобилей и четыре воздушных судна, сообщил Туцакович. Движение на участке главной прибрежной автомагистрали было перекрыто.

"Всё загорелось за секунду", – рассказал газете Jutarnji list владелец кафе Горан Лович, расположенного недалеко от места, где начался пожар в Локви-Рогознице.

"Это произошло внезапно – открытый огонь появился на участке, где был лес и не было домов", – добавил он.

Стихийные бедствия в Европе

Напомним, на Сицилии извержение вулкана Этна привело к авиакатастрофе. Из-за вулканического пепла аэропорт Катании пришлось закрыть. Сообщалось, что самый активный вулкан Европы извергает большое количество пепла и раскаленных камней.

По данным Итальянского национального института геофизики и вулканологии, из двух жерл на высоте 2360 и 2750 метров вырывались густые потоки лавы. Недавно открылись ещё два жерла, из которых также течёт лава. Проблемы с авиасообщением продолжаются уже почти неделю.

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