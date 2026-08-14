Индия становится всё более зависимой от российской нефти: её доля достигла рекорда

Это произошло в основном из-за сокращения поставок с Ближнего Востока.

Зависимость Индии от российской сырой нефти в июле достигла рекордного уровня: поставки из России составили 50,83% от индийского нефтяного импорта, или 2,47 млн баррелей в сутки. Такие данные приводит Reuters.

По информации издания, в июле импорт Индией российской нефти вырос на 62,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, но сократился на 4,8% по сравнению с рекордным показателем июня – 2,6 млн баррелей в сутки.

Напомним, в январе индийские нефтеперерабатывающие компании начали сокращать импорт российской нефти, чтобы избежать повышенных пошлин США, пока Нью-Дели ведет переговоры с Вашингтоном о торговом соглашении.

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В то же время перебои с поставками нефти с Ближнего Востока, вызванные войной с Ираном, вынудили индийские нефтеперерабатывающие компании продолжить закупки российского сырья.

Дальнейшие закупки Индией российской нефти остаются под вопросом после того, как Сенат США одобрил законопроект о введении 100-процентных пошлин для покупателей российской нефти. Палата представителей США этот законопроект еще не одобрила.

Доля России в импорте сырой нефти в Индию за первые четыре месяца финансового года, начавшегося в апреле, достигла рекордных 43,25%. В среднем импорт превышал 2 млн баррелей в сутки против примерно 37% за аналогичный период годом ранее.

Рост произошел преимущественно из-за сокращения поставок с Ближнего Востока. Их доля в импорте сырой нефти в Индию сократилась примерно до 30% в период с апреля по июль против 43% годом ранее.

Доля нефти из стран Латинской Америки выросла с 3,5% до 12,7% – преимущественно благодаря увеличению импорта из Бразилии и Венесуэлы.

Индия покрывает более 90% своих потребностей в сырой нефти за счет импорта, что делает ее уязвимой к перебоям в мировой торговле нефтью. Россия оставалась крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию в период с апреля по июль, тогда как ОАЭ опередили Ирак и заняли второе место по объемам поставок.

Объединенные Арабские Эмираты, вышедшие из ОПЕК, предлагали большие объемы нефти через спотовые тендеры, что позволило индийским нефтеперерабатывающим компаниям увеличить закупки. В прошлом году ОАЭ занимали четвертое место среди поставщиков нефти в Индию.

Поставки российской нефти – другие новости

В июле стало известно, что стоимость основного сорта российской нефти опустилась до уровня, зафиксированного еще до начала конфликта на Ближнем Востоке. Это создает дополнительное давление на бюджет России, который и без того испытывает значительную нагрузку из-за войны против Украины.

По мнению экспертов, если цены в течение длительного времени будут оставаться ниже заложенного в бюджете уровня, Кремлю будет еще сложнее сдерживать рост дефицита.

Еще ранее, в июне, УНИАН сообщал, что экспорт российской нефти достиг самого высокого показателя с начала 2026 года.

В то же время снижение мировых цен на нефть после заключения мирного соглашения между США и Ираном сократило сверхприбыли Москвы и усилило конкуренцию со стороны поставщиков с Ближнего Востока.

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