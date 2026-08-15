Слоны могли сыграть неожиданную роль в выживании ранних людей, - исследование

Хотя исследователи наблюдали свидетельства охоты людей на крупную мегафауну в более поздние периоды, это открытие предполагает, что ранние люди обрабатывали туши слонов более систематически.

Сегодня слоны пользуются огромной популярностью у людей, но недавнее исследование предполагает, что почти 2 миллиона лет назад древние люди забивали их ради выживания. Об этом пишет Fox News.

Группа международных исследователей обнаружила то, что они называют "самыми ранними прямыми свидетельствами разделки хоботных", включая недавно обнаруженное место разделки слонов, согласно статье, опубликованной весной в журнале eLife.

Отмечается, что современные слоны - единственные ныне живущие хоботные - группа, которая когда-то включала шерстистых мамонтов и мастодонтов. Кости животных принадлежали Elephas recki, вымершему виду слонов.

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Исследование сосредоточено на ущелье Олдувай, месте на равнинах Серенгети на севере Танзании, известном крупными находками ископаемых останков и орудий труда древних людей.

На этом месте археологи обнаружили каменные орудия рядом с костями древних слонов, и в статье, написанной археологами и палеоантропологами, предполагается, что останки, вероятно, были преднамеренно забиты предками древних людей. Кости датируются примерно 1,8 миллионами лет назад, ранним плейстоценом.

Важно, что хотя исследователи наблюдали свидетельства охоты людей на крупную мегафауну в более поздние периоды, это открытие предполагает, что ранние люди обрабатывали туши слонов более систематически.

"Избыток пищи, полученный в результате использования некоторых из этих животных, был бы значительным преимуществом", - сказано в статье.

В исследовании говорится, что способность ранних людей разделывать крупных животных "представляет собой уникальную эволюционную траекторию, не имеющую прямого современного аналога":

"Этот сдвиг в поведении сопровождается появлением более крупных и сложных поселений, что свидетельствует о глубокой экологической и технологической трансформации. Вместо оппортунистического собирательства эти находки предполагают стратегическую адаптацию к ресурсам мегафауны, что имеет значение для жизнеобеспечения и социальной организации ранних людей".

Отмечатся, что мясо крупных животных, таких как слоны, было бы значительным источником пищи для ранних людей, отмечается в статье.

"Избыток пищи, образовавшийся в результате эксплуатации некоторых из этих животных, был бы значительным преимуществом для выживания и адаптации групп гомининов", - сказано в исследовании.

Инциденты со слонами

В африканском государстве Габон во время охотничьей экспедиции погиб американский охотник на крупную дичь Эрни Досио. Инцидент произошёл 17 апреля в лесном массиве Лопе-Оканда, когда группа охотников преследовала редкую антилопу. В ходе операции они столкнулись со стадом лесных слонов.

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