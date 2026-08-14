Киев передал Трампу документ о том, что РФ не захватит Донбасс до 2028 года, – СМИ

При нынешних темпах продвижения на фронте Россия не сможет захватить этот регион ни в этом, ни в следующем году.

Киев в частном порядке сообщил администрации Дональда Трампа, что Россия не сможет захватить всю территорию Донецкой области даже в 2027 году. Об этом говорится в документе, с которым ознакомились журналисты Kyiv Independent.

В документе, который посольство Украины в Вашингтоне передало администрации Трампа, указано, что темпы продвижения российской армии замедлились до менее чем 100 квадратных километров в месяц. И поскольку Украина по-прежнему контролирует около 21–22% территории Донецкой области, при таких темпах реализация заявленных целей Москвы "потенциально" откладывается на период после 2027 года.

По мнению авторов публикации, оценка, которой Киев поделился с Вашингтоном, должна заставить администрацию США наконец поставить под сомнение предположение о способности РФ получить украинские территории силой, если Украина не отдаст их добровольно.

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Неназванный чиновник Белого дома подтвердил изданию, что администрация Трампа получила украинскую оценку.

"Президент и его команда, как и прежде, привержены идее продолжать играть конструктивную роль в прекращении войны между Россией и Украиной, и он остается оптимистом в отношении того, что мы в конечном итоге достигнем мирного соглашения", – сказал он.

В указанном документе также содержатся предупреждения о том, что Кремль может попытаться компенсировать свои трудности, усилив кампанию по вербовке контрактников в свою армию и, возможно, начав принудительную мобилизацию еще до 500 000 человек после сентябрьских выборов.

Это может произойти на фоне высоких потерь России на фронте, которые, согласно украинским данным, приведенным в документе, только в июле составили около 42,8 тысяч человек.

В документе также подробно описаны результаты украинской кампании дальних ударов по РФ. В частности, утверждается, что удары по российской нефтяной инфраструктуре сократили нефтеперерабатывающие мощности страны-агрессора более чем на 30%, а экономические потери оцениваются примерно в 15 миллиардов долларов. Согласно документу, Украина также атаковала примерно 200 судов, связанных с теневым флотом России в Черном и Азовском морях.

Вместе с тем документ предупреждает руководство США об остром дефиците ракет-перехватчиков Patriot в Украине.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Москва отклонила предложение Украины и Турции о прекращении боевых действий в Черном море, заявив о нецелесообразности возвращения к "Черноморской инициативе". В МИД РФ заявляют, что Россия не получала никакого официального документа от Анкары, а Сергей Лавров вообще обвинил Украину в начале войны на море.

Также мы писали, что Россия развернула кампанию ударов по грузовым судам у берегов Украины, что фактически остановило судоходство в Одессу и угрожает мировым продовольственным цепочкам. По данным украинских властей, в июне и июле были атакованы не менее 50 судов, погибли более 30 гражданских лиц.

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