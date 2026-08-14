Starlink вернула Польшу в еврозону после угроз прекратить оплату терминалов для Украины

Ранее Польша пригрозила прекратить финансировать работу терминалов Starlink в Украине, если компания не пересмотрит свое решение.

Компания Starlink решила не исключать Польшу из европейского региона своей сети спутниковой связи. Об этом сообщил бывший министр цифровизации Польши Януш Цешинский в соцсети X.

"Польша возвращается в европейскую зону покрытия Starlink. Иногда вместо того, чтобы писать угрозы в X, стоит обратиться к тем, кто помог наладить работу Starlink в 2022 году", - написал он.

Действующий министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также подтвердили в соцсети X эту информацию.

Видео дня

"Спасибо, Илон Маск, за то, что вы признали, что Польша входит в состав Европейского Союза и ее граждане не могут подвергаться дискриминации", - написал Сикорский.

Спор между SpaceX и Польшей - что известно

Напомним, что ранее SpaceX, являющаяся материнской компанией Starlink, решила исключить Польшу из единой европейской зоны роуминга, которая охватывает более 30 стран – все страны ЕС, а также Великобританию, Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн. Politico отмечало, что новые правила применялись к новым клиентам, регистрирующимся в Starlink с 14 июля 2026 года. Также их планировали применять в отношении существующих польских пользователей с 17 августа.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично пригрозил наказать SpaceX тем, что прекратит финансировать работу терминалов Starlink в Украине. Министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский также раскритиковал Маска, обвинив SpaceX в отношении к полякам как к клиентам второго сорта.

Вас также могут заинтересовать новости: