Starlink вернула Польшу в еврозону после угроз прекратить оплату терминалов для Украины

Компания Starlink решила не исключать Польшу из европейского региона своей сети спутниковой связи. Об этом сообщил бывший министр цифровизации Польши Януш Цешинский в соцсети X.
"Польша возвращается в европейскую зону покрытия Starlink. Иногда вместо того, чтобы писать угрозы в X, стоит обратиться к тем, кто помог наладить работу Starlink в 2022 году", - написал он.
Действующий министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также подтвердили в соцсети X эту информацию.
"Спасибо, Илон Маск, за то, что вы признали, что Польша входит в состав Европейского Союза и ее граждане не могут подвергаться дискриминации", - написал Сикорский.
Спор между SpaceX и Польшей - что известно
Напомним, что ранее SpaceX, являющаяся материнской компанией Starlink, решила исключить Польшу из единой европейской зоны роуминга, которая охватывает более 30 стран – все страны ЕС, а также Великобританию, Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн. Politico отмечало, что новые правила применялись к новым клиентам, регистрирующимся в Starlink с 14 июля 2026 года. Также их планировали применять в отношении существующих польских пользователей с 17 августа.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично пригрозил наказать SpaceX тем, что прекратит финансировать работу терминалов Starlink в Украине. Министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский также раскритиковал Маска, обвинив SpaceX в отношении к полякам как к клиентам второго сорта.