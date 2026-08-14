'Укрзализныця' меняет цену билетов в зависимости от даты: когда покупать дешевле всего

Чем ближе дата отправления, тем дороже может стать билет в СВ и 1-м классе "Интерсити".

Стоимость билетов "Укрзализныци" зависит от ряда коэффициентов. Цена может меняться в зависимости от того, когда именно пассажир покупает билет, насколько заполнен вагон, а также на какой период приходится поездка. Об этом говорится в приказе Министерства развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что для вагонов СВ и 1-го класса поездов "Интерсити" предусмотрен отдельный коэффициент в зависимости от того, насколько заранее пассажир покупает билет.

При покупке билета за 20 суток до отправления применяется базовый коэффициент 1. Если билет приобретается позже, коэффициент увеличивается:

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за 15–19 суток до отправления – на 15% (коэффициент 1,15);

за 10–14 суток – на 17 % (1,17);

за 5–9 суток – на 20 % (1,2);

за 1–4 суток – на 25 % (1,25);

в течение суток до отправления – на 30% (1,3).

То есть, если базовая стоимость билета составляет 1000 грн, то при покупке в течение суток до отправления тариф с учетом этого коэффициента составит уже 1300 грн.

Кроме того, помимо даты покупки, на цену влияет время года. Самый высокий коэффициент (1,2) для СВ и 1-го класса действует летом с 11 июня до конца августа, то есть увеличивает таким образом базовый тариф на 20%. Зато с 10 по 31 января коэффициент составляет 0,85, то есть цена по этому показателю уменьшается на 15%.

Кроме того, для СВ и 1-го класса "Интерсити" может учитываться заполняемость вагонов. При низкой заполняемости коэффициент может снижать цену до 20% (0,8), а при высокой – повышать её до 20% (1,2).

То есть на практике на цену могут одновременно влиять несколько факторов: когда был куплен билет, на какой период приходится поездка и сколько свободных мест осталось в вагоне.

В то же время для поездов "Интерсити+" действует скидка 10%, если оформить поездку сразу "туда и обратно", за исключением вагонов 1-го класса.

"Укрзализныця" и летний сезон – главные новости

24 июня стало известно, что "Укрзализныця" перевезла более миллиона пассажиров в самый горячий сезон – с 8 по 21 июня. Наибольший дефицит билетов наблюдался на маршруте Киев – Львов, где спрос в три раза превышает количество доступных мест.

С 29 июня "Укрзализныця" перешла на обновленное летнее расписание движения, адаптированное к повышенному сезонному спросу. Продажа билетов была открыта уже 9 июня, а расписание предусматривает расширение предложения на популярных маршрутах.

Ранее в УЗ заявляли о внедрении динамического ценообразования для СВ и первого класса "Интерсити".

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