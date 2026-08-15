Студент нашел в подвале золотой клад: он не знает, получит ли хоть какое-то вознаграждение

Он работал на стройке с коллегами на месте бывшей пивоварни.

Студент, подрабатывавший на бельгийской стройке, во время земляных работ для прокладки канализационной системы наткнулся на спрятанный клад золота, оцениваемый примерно в 9 миллионов евро. Об этом пишет The Guardian.

"Внезапно мы увидели что-то лежащее там. Поэтому мы начали их выкапывать. Потом увидели золотой слиток. Оказалось, что это немного больше, чем мы думали", - рассказал 18-летний Коби.

Студент, личность которого не разглашается, работал с коллегами на месте бывшей пивоварни на улице Ван Лангенховестраат в Синт-Гиллис-Дендермонде, примерно в 30 км к северо-западу от Брюсселя.

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Интересно, что клад, включающий золотые монеты, самородки и пронумерованные слитки, был спрятан в мешке в кирпичной стене подвала под величественной виллой, первоначально построенной для владельца пивоварни, Теофилуса Ван Ашше, в конце XIX века.

"Это совсем не то, чего ожидаешь, работая обычным вторничным утром. Сокровища, по-видимому, были спрятаны намеренно. Они действительно были замурованы там - не в сейфе или чем-то подобном", - сказал Коби.

Пивоварение на этом месте началось в 1899 году и прекратилось в 1970 году, а охраняемое законом здание - ворота которого до сих пор несут инициалы "VA" - полностью реконструируется социальной благотворительной организацией CAW Oost-Vlaanderen для создания новых офисов и жилых помещений. Герт Хилларт из CAW сказал:

"Пивоваренный дом был прекрасным зданием, но его полностью перестраивают. В конечном итоге от стен останутся только они. Рабочие прокладывали водосточные трубы, когда наткнулись на золото".

Коби и его коллеги позвонили в полицию и уведомили CAW, как только обнаружили клад золота. С тех пор сокровища были перевезены в охраняемое хранилище в Брюсселе в ожидании подробного официального расследования для установления законного права собственности.

Ханне Оллевье из прокуратуры Восточной Фландрии сообщила, что власти должны сначала убедиться, что слитки не являются краденым имуществом или доходами от преступной деятельности, и это, вероятно, вызовет сложный гражданский спор.

Важно, что строительные подрядчики, благотворительная организация и любые потомки некогда богатой семьи Ван Аш могут претендовать на часть состояния. Бельгийское законодательство требует, чтобы нашедшие сокровища ждали не менее пяти лет, прежде чем потенциальные владельцы смогут заявить о своих правах на них.

"Состояние Ван Аш определенно осталось в семье. Меня бы нисколько не удивило, если бы они решили вложить хотя бы часть его в золото, а затем спрятать в надежном месте", - рассказал бывший мэр Дендермонде, Пит Буйзе.

Со своей стороны, Коби сказал, что он и его коллеги сразу поняли, что должны передать такую ​​крупную находку, добавив:

"Если бы это были всего несколько монет, может быть, и нет. Но, возможно, в итоге мы получим какое-нибудь вознаграждение за находку".

Нахождение кладов

Ранее мужчина по имени Адам Маклелланд с помощью металлоискателя нашел в графстве Бакингемшир клад из бронзовых предметов времен Древнего Рима.

Там были найдены две украшенные эмалью накладки, стеклянная фишка для игры и костяная игральная кость. Но самое интересное – фрагменты бронзового погремушки, которое когда-то использовали римляне во время религиозных обрядов.

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