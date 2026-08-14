Создан в единственном экземпляре: Ferrari представила уникальный суперкар (фото)

Автомобиль был создан по заказу американского поклонника итальянского бренда.

В ходе автомобильной недели в Монтерее (США) был представлен уникальный суперкар Ferrari CZ26. Премьера ознаменовала завершение двухлетнего сотрудничества между американским клиентом, программой Ferrari Special Projects и дизайн-студией Ferrari под руководством главного дизайнера компании Флавио Манзони. Об этом сообщает официальный сайт Ferrari.

"Ferrari CZ26 черпает вдохновение в некоторых из самых выдающихся образцов итальянского промышленного дизайна 1970-х годов – чистоте форм, четко выраженной функциональности и интеграции технических элементов в единую целостную композицию. В то же время эти принципы были переосмыслены в соответствии с требованиями современной эпохи", – отметили в компании.

За основу уникального автомобиля взяли купе Ferrari SF90 Stradale. Модель CZ26 сохранила общий силуэт базовой модели, однако получила оригинальное оформление кузова.

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Переднюю часть переработали, установив более высокий капот, узкие фары и увеличенные воздухозаборники. Изменили также задние фонари и боковые вентиляционные отверстия. Отдельной особенностью суперкара стала серебристая окраска кузова с чёрной передней частью и красными декоративными элементами.

Интерьер Ferrari SF90 Stradale остался без существенных изменений в компоновке, однако отделка стала более спортивной. В салоне увеличили количество алькантары и карбоновых элементов, дополнив их ярко-красными акцентами.

Силовая установка также осталась без изменений – это полноприводная плагин-гибридная система суммарной мощностью 1000 л.с., сочетающая 4,0-литровый твин-турбо V8 с тремя электродвигателями.

Ferrari CZ26 разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды, а отметку 200 км/ч преодолевает за 6,7 секунды. Максимальная скорость суперкара достигает 328 км/ч, а запас хода исключительно на электротяге составляет около 25 км.

Ferrari – другие новости

Ранее стало известно, что итальянский бренд менее чем за два месяца реализовал весь запланированный на 2026 год объем "скандального" электромобиля Luce. По данным Financial Times, речь идет о почти 500 автомобилях.

Таким образом, производитель досрочно выполнил годовой план продаж модели, премьера которой состоялась 25 мая. Основной спрос на Luce, по информации издания, сформировался, в частности, в Китае.

Бренд не только вызывает споры среди поклонников, но и регулярно представляет новинки в "классическом" стиле. В сентябре прошлого года итальянский производитель представил 849 Testarossa – новый гибридный суперкар, название которого отсылает к культовой Testarossa 1980-х годов.

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