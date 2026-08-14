Нацбанк ослабил гривню: официальный курс валют на понедельник

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,71 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 17 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,71 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,71 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 16 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,69/44,73 грн/долл., а к евро – 51,71/51,74 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 14 августа снизился на 4 копейки и составлял 45 гривень за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,49 гривни за доллар. В то же время средний курс евро к гривне подешевел на 3 копейки и составил 51,94 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,33 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" не изменился и составлял 44,90 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 5 копеек и составлял 51,95 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,30 гривни, а евро – по курсу 50,95 гривни за единицу иностранной валюты.

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