Крупнейшая в мире платформа для путешественников TripAdvisor назвала самые популярные туристические направления на 2023 год по версии Travellers' Choice Awards.
В категории "Популярные направления – мир" победителем стал Дубай (ОАЭ), который с 2023 года сделал алкоголь более доступным для туристов. За ним последовали Бали (Индонезия), Лондон (Великобритания), Рим (Италия) и Париж (Франция). Всего в список попали 25 туристических направлений по всему миру.
Также TripAdvisor определил лидеров в категории "Трендовые направления – мир":
1. Куба
2. Хойан (Вьетнам)
3. Маврикий
4. Сиемреап (Камбоджа)
5. Чиангмай (Таиланд)
Кроме того, были объявлены победители в категориях "Лучшие природные направления" (Маврикий) и "Лучшие гастрономические направления" (Рим, Италия).
Главные туристические тренды на 2023 год
2022 год ознаменовался открытием границ, отменой COVID-ограничений и всплеском путешествий по всему миру, а также предопределил предпочтения туристов на 2023 год.
Как отмечают туристические эксперты, пережив период стресса, неопределенности и ограничений, связанных с пандемией коронавируса, люди теперь ценят свое время, путешествия и благополучие больше, чем раньше. Ведь теперь они понимают, как легко можно это все потерять. А потому, планируя путешествия на 2023 год, туристы все чаще ищут беззаботные приключения, в которых можно максимально использовать свое время и по-настоящему насладиться впечатлениями.
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