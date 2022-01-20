Испанская Майорка возглавила топ самых популярных направлений на 2022 год.

Крупнейшая в мире платформа для путешественников TripAdvisor назвала топ самых популярных туристических направлений на 2022 год.

Топ-10 самых популярных туристических направлений по всему миру:

1. Майорка (Испания)

2. Каир (Египет)

3. Родос (Греция)

4. Тулум (Мексика)

5. Дубровник (Хорватия)

6. Ибица (Испания)

7. Натал (Бразилия)

8. Аруша (Танзания)

9. Гереме (Турция)

10. Санторини (Греция)

С полным списком популярных туристических направлений на 2022 год вы можете ознакомиться по ссылке.

Читайте такжеБританское издание включило Одессу в список городов, которые стоит посетить в 2022 году"По мере того, как мир возвращается к путешествиям, приоритеты меняются, и люди хотят получить больше незабываемых впечатлений от своих поездок. Три четверти (75%) американцев говорят, что им важно "увидеть новые места", когда они думают о своих будущих планах путешествий", - пояснил директор отдела Destinations, Hotels and OTAs, Americas на Tripadvisor Стивен Паганелли, идет речь в отчете TripAdvisor.

Также Tripadvisor выделил несколько лучших направлений на 2022 год по конкретным признакам:

Самое популяное направлении в Америке – Гавайи

Лучшее место для гастро-туристов – Рим (Италия) и Нью-Йорк (США)

Лучшее место для лыжников – Цермат (Швейцария)

Лучшее место для любителей солнца – Канкун (Мексика)

Как сообщал УНИАН, ранее авторитетный журнал о географии, природе, культуре и путешествиях National Geographic определил топ-25 мест в мире, которые стоит посетить в 2022 году. Украина также попала в этот список благодаря реке Дунай, которая протекает через территорию 10 стран.