Власти эмирата по крайней мере на год отменяли ряд налогов на алкоголь, пытаясь привлечь в Дубай больше иностранных туристов.

Поездки в Дубай стали дешевле для путешественников, которые любят побаловать себя алкогольными напитками в отпуске, поскольку власти эмирата отменили 30% муниципальный налог на продажу алкоголя.

Страна также отменила плату в размере 270 дирхам (примерно 73 доллара США) за лицензии на продажу спиртных напитков, которые позволяют людям покупать алкоголь для употребления дома. Снижение сборов и налогов уже вступило в силу и будет тестироваться в течение года, сообщает Travel Off Path.

Как отмечает издание, крупные поставщики алкоголя уже вовсю рапортуют в своих социальных сетях о снижении цен, но все же предупреждают, что 5% НДС по-прежнему будет взыматься.

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Ожидается, что этот шаг повысит привлекательность Дубая как места для туристов и цифровых кочевников, чтобы конкурировать с соседними странами, которые также взимают высокие налоги на алкоголь. Туризм является важным источником дохода для Дубая: число туристов выросло более чем на 180% в первой половине 2022 года по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Правила относительно алкоголя в Дубае

1. Нужна ли лицензия на покупку алкоголя в Дубае? Туристам, которые останавливаются в отелях, не нужно оформлять разрешение на потребления алкоголя в номерах. Для туристов, которые останавливаются в частном жилье, в том числе по Airbnb, будут действовать несколько другие правила, если они хотят купить алкоголь и принести его домой. Они могут подать заявку на бесплатную 30-дневную лицензию на покупку алкоголя. Легче всего это сделать у двух основных поставщиков алкоголя в Дубае – MMI и African + Eastern. Лицам, достигшим 21 года, достаточно принести свой паспорт и действующую гостевую визу в один из магазинов этих сетей, чтобы получить такую лицензию.

2. Где купить алкоголь в Дубае? MMI и African + Eastern – два основных легальных продавца алкоголя в Дубае, которые в совокупности имеют почти 40 магазинов в эмирате. У них можно приобрести самые популярные сорта вина, пива и других спиртных напитков. Туристам также доступна услуга Legal Home Delivery, которая является единственной легальной службой доставки алкоголя в Дубае, управляемой MMI и African + Eastern. В настоящее время система не предлагает доставку в тот же день, поэтому необходимо сделать заказ до 12:00, чтобы получить доставку на следующий день, а минимумальная сумма заказа должна составлять 150 дирхам (40 долларов США). В настоящее время законом не установлено ограничение на количество алкоголя, которое можно купить, если у вас есть лицензия на его покупку.

3. Где в Дубае можно пить алкоголь? Поскольку ОАЭ мусульманская страна, употребление алкоголя здесь ограничено определенными местами, которые считаются законными. Это включает в себя ваше место проживания, а также лицензированные местах по всему городу: отели, рестораны, бары и клубы, которые ориентированы на эмигрантов и туристов. При этом туристам рекомендуют не просить алкоголь, если его нет в меню заведения.

4. Насколько дорогой алкоголь в Дубае? В Дубае предлагается широкий ассортимент алкоголя, но обычно он стоит дороже, чем в большинстве стране мира. Употребление алкоголя в Дубае считается привилегией, хотя недавняя отмена 30% налога должна сделать его более доступным для туристов.

Напомним, ранее УНИАН подготовил подборку полезных советов и рекомендаций, которые стоит учесть перед поездкой в ОАЭ.

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