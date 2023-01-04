Планируя путешествия на 2023 год, туристы все чаще ищут беззаботные приключения, в которых можно максимально использовать свое время и по-настоящему насладиться впечатлениями.

2022 год ознаменовался открытием границ, отменой COVID-ограничений и всплеском путешествий по всему миру. Продолжение развития этих тенденций ожидают и в 2023 году.

Как пишет Travel Off Path, пережив годы стресса, неопределенности и ограничений, связанных с пандемией коронавируса, люди теперь ценят свое время, путешествия и благополучие больше, чем раньше. Ведь теперь есть понимание того, как быстро путешествия могут быть отняты. Кроме того, сейчас людям точно есть от чего отдохнуть и после чего расслабиться. Планируя путешествия на 2023 год, туристы все чаще ищут беззаботные приключения, в которых можно максимально использовать свое время и по-настоящему насладиться впечатлениями.

10 главных туристических трендов в 2023 году:

1. Выбор в пользу стран без ограничений на поездки или обязательного требования носить маски. В мире еще осталось несколько стран с подобными ограничениями, в то время как люди все больше ищут отдых в странах со свободными и открытыми путешествиями.

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2. Пакетный отдых и принцип "все включено". После стресса, вызванного локдаунами, отменами рейсов и хаосом в поездках, путешественники в 2023 году не хотят ни о чем беспокоиться. Бронирование всего отпуска через туристическое агентство или веб-сайт избавляет от необходимости планировать все мелкие детали.

3. Возвращение круизов. Этот сегмент сильно пострадал во время пандемии и одним из последних в туристической индустрии возобновил работу. Теперь круизы по всему миру пользуются огромным спросом, вероятно, потому, что это один из самых беззаботных видов отдыха.

4. Одиночные поездки становятся мейнстримом. Согласно недавнему опросу, в прошлом году 25% американцев планировали совершить одиночную поездку. Эта тенденция продолжит расти и в течение 2023 года. Соло-путешествие – это отличный способ узнать больше о себе и обрести уверенность в себе. Путешествуя в одиночку, вы становитесь более открытыми для новых знакомств и по-настоящему погружаетесь в пункт назначения. Путешествие без попутчиков также дает свободу исследовать свой маршрут по собственному графику. В прошлом путешествие в одиночку считалось чем-то подходящим только для одиноких людей. Теперь все типы людей подхватили этот тренд: пары путешествуют без своих партнеров, пожилые путешественники заново открывают себя, а женщины чувствуют себя способными путешествовать в одиночку.

5. Оздоровительные путешествия и цифровой детокс. Путешественники, стремящиеся улучшить свое здоровье и психическое благополучие, теперь имеют множество вариантов беззаботного отдыха. Цифровые ретриты стремительно набирают обороты, ведь в нашем цифровом мире легко потерять связь с реальностью. Такие организованные ретриты позволяют участникам общаться с окружающим миром, отключаясь от технологий. Телефоны, планшеты и ноутбуки запрещены. Мероприятия планируются таким образом, чтобы участники могли по-настоящему погрузиться в окружающую среду и наладить настоящие связи с людьми, не отвлекаясь на технические средства.

6. Трезвые путешествия. Все больше путешественников предпочитают отказаться от выпивки. Путешествие трезвым оставляет туристам больше денег и больше времени для значимых впечатлений, которые они запомнят. При этом в крупных городах все чаще появляются бары с безалкогольными и слабоалкогольными напитками. Также набирют популярность мероприятия или туры без алкоголя.

7. Долгосрочные и кочевые путешествия. Сейчас все больше компаний предлагают сотрудникам возможность работать удаленно. Долгосрочные путешествия стали популярным стилем жизни и позволяют людям по-настоящему погрузиться в пункт назначения.

8. Групповые туры от инфлюенсеров. Многие авторитеты в сфере путешествий из TikTok, Instagram и популярных блогов теперь предлагают своим подписчикам групповые туры. Все они направлены на то, чтобы дать подписчикам возможность почувствовать вкус путешествий, которые они видят в социальных сетях, в компании единомышленников.

9. Направления с крепкими культурными и историческими традициями. Сейчас больше, чем когда-либо, туристы путешествуют с целью. Они выбирают направления, исходя из своего желания узнать о культуре и истории конкретного места.

10. Поездки по нескольким странам. Это отличный способ для путешественников максимально эффективно провести время вдали от дома. Если вы уже взяли отпуск на неделю или две, почему бы не расширить ваши приключения, посетив более одной страны? Европа является особенно подходящим местом для этого из-за непосредственной близости стран и простоты путешествий на поезде или автобусе.

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