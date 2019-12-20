Определены самые яркие туристические места мира в 2019 году

В список попал Чернобыль, благодаря выходу сериала HBO.

На популярном сайте CNNTravel опубликовали рейтинг самых ярких туристических мест мира 2019 года.

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Эксперты составили список мест, которые взволновали путешественников всего мира. В него вошли: парки в США посвященные "Звездным войнам" и студии Disney, аэропорт Чанги, пожар в Соборе Парижской Богоматери, собор Саграда Фамилия в Барселоне, а также Чернобыльская зона в Украине, благодаря выходу сериала.

Самые яркие туристические места мира 2019 года:

1. Сельская часть Италии

2. Тематический парк Звездные войны: Край галактики, Флорида и Калифорния, США

3. Аэропорт Чанги, Сингапур

4. Аэропорт LaGuardia, Нью-Йорк, США

5. Собор Нотр-Дам Де Пари, Париж, Франция

6. Собор Саграда Фамилия, Барселона, Испания

7. Обелиск, Вашингтон, США

8. Национальный парк Гранд Каньон, Аризона, США

9. Национальный парк Индиана Дюнс, Индиана, США

10. Австралия

11. Военно-воздушная база Зона 51, Невада, США

12. Ангола

13. Багамы

14. Чернобыльская зона, Украина

15. Великобритания

16. Япония.

17. Гонконг

18. Амстердам

19. Лазурное побережье Турции.