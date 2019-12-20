Впервые за 200 лет: в Нотр-Даме не будет проводиться Рождественская служба

Администрация приняла решение не проводить ночную рождественскую мессу в соборе, который пострадал от пожара.

Администрация собора Парижской Богоматери (Норт-Дам де Пари) отказалась от проведения ночной Рождественской мессы в 2019 году.

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Это первый случай за последние 200 лет, когда в соборе не будет праздничной службы, передает theБабель со ссылкой на Associated Press.

«Впервые со времен Французской революции, у нас не будет ночной мессы», — заявил настоятель собора Патрик Шове.

По его словам, в соборе проводились службы даже во время Первой мировой войны, так и во время Второй мировой «не было никаких проблем». «Один раз собор был закрыт на Рождество - после 1789 года, когда антикатолические французские революционеры превратили памятник в «храм разума», — рассказал Шове.

Настоятель Нотр-Дама отслужит на Рождество в Сен-Жермен-л'Осеруа - средневековой церкви Парижа недалеко от Лувра. К церкви из собора перенесут готическую скульптуру Богоматери с младенцем Иисусом на руках, которая уцелела после пожара. Мессу будут сопровождать песнями хор Нотр-Дама.