Цифры впечатляют: стало известно количество туристов, посетивших Чернобыль этого года

Больше всего в зону отчуждения приезжают из-за рубежа – почти 80%.

Чернобыльскую зону отчуждения с начала 2019 года уже посетили 107 тысяч человек. Рекорд установили в октябре.

Рост посещаемости начался весной, говорится в сообщении Центра организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения.

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Среди причин наплыва туристов специалисты называют внедрение электронного пропуска, создание дополнительной инфраструктуры и выход мини-сериала «Чернобыль» на HBO.

Больше всего в зону отчуждения приезжают из-за рубежа – почти 80%: Великобритания – 15 738, Польша – 9 378, Германия – 7 826, США – 5 580, Чехия – 4 063 туриста. С Украины зону посетили 22 468 человек.

В центре объясняют, что за последние месяцы открыли новые маршруты – водные и воздушные, установили информационные стенды на двух языках и увеличили количество гидов.

Как сообщал УНИАН, экскурсия в Чернобыль заняла 43 строчку рейтинга 50 самых интересных туристических локаций.