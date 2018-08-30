В Wizz Аir допустили снижение цен в связи с выходом на украинский рынок Ryanair

Минимальная цена на билеты Wizz Аir по новым анонсированным направлениям может также стать меньше.

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air допускает изменения ценовой политики в сторону удешевления билетов на украинских направлениях в связи с выходом на рынок нового конкурента – ирландского перевозчика Ryanair.

Об этом сообщил исполнительный вице-президент и заместитель генерального директора Wizz Air Стивен Джонс, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«Для нас главным является, чтобы каждый самолет из/в Украину был на максимум заполнен пассажирами, потому что каждое свободное место – это утерянные возможности. Конечно, на ценообразование влияет как экономическое ценообразование, так и внутренние возможности, и, конечно, какие цены устанавливают конкуренты», - отметил Джонс.

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По его словам, минимальная цена билетов на анонсированных с марта 2019 года направлениях (759 грн) может также стать меньше.

«Эта цена на открытие маршрута, главная цель которого стимулировать интерес и продажи. Но наш бизнес построен на принципе низких цен, которые могут меняться каждый день», - отметил Джонс.

Как сообщал УНИАН, венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Аir открывает пять новых маршрутов из Украины. В частности, в марте 2019 года из киевского аэропорта «Жуляны» Wizz Аir открывает новые рейсы в Бремен (Германия), Ригу (Латвия), Биллун (Дания), а также из аэропорта «Львов» – в Копенгаген (Дания) и с декабря 2018 года – во Франкфурт (Германия). Цены на билеты по новым направлениям стартуют от 759 грн.

Ранее сообщалось, что ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair с октября откроет 15 рейсов из Украины с начальной ценой билетов 10 евро. Рейсы будут выполняться из Киева в Барселону 4 раза в неделю, Братиславу (3), Варшаву (4), Вильнюс (3), Вроцлав (3), Гданськ (2), Краков (3), Познань (2), Стокгольм (3), Лондон Станстед (5), а также из Львова - в Варшаву (3), Дюссельдорф (3), Краков (3), Мемминген (2) и Лондон (аэропорт Лутон) 3 рейса в неделю.