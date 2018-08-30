Лоукост Wizz Air запускает пять новых маршрутов из Украины

Wizz Аir открывает новые рейсы в Бремен, Ригу, Биллун, а также из аэропорта «Львов» – в Копенгаген и с декабря 2018 года – во Франкфурт-Хан.

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air открывает пять новых маршрутов из Украины.

Об этом на пресс-конференции сообщил исполнительный вице-президент и заместитель генерального директора Wizz Air Стивен Джонс, передает корреспондент УНИАН.

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В частности, в марте 2019 года из киевского аэропорта «Жуляны» Wizz Аir открывает новые рейсы в Бремен (Германия), Ригу (Латвия), Биллун (Дания), а также из аэропорта «Львов» – в Копенгаген (Дания) и с декабря 2018 года – во Франкфурт-Хан (Германия).

Согласно информации перевозчика, Рейс Киев - Рига стартует 2 марта 2019 года и будет осуществляться по вторникам, четвергам и субботам.

Рейс Киев - Бремен стартует 1 марта и будет осуществляться по понедельникам и пятницам; Киев - Биллунн - со 2 марта также дважды в неделю по вторникам и субботам; полеты по маршруту Львов - Копенгаген начнутся 3 марта и будут осуществляться по средам и воскресеньям, Львов - Франкфурт-Хан - по понедельникам и пятницам с 14 декабря 2018 года.

По словам Джонса, цены на билеты по новым направлениям стартуют от 759 грн.

Он также сообщил о планах базировать уже четвертый самолет Wizz Аir в Киеве.

Справка УНИАН. Лоукост-авиакомпания Wizz Air осуществляет рейсы по более чем 600 маршрутам с 25 баз, соединяя 141 направление в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 104 самолетов Airbus A320 и A321. Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером "WIZZ" и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.

В данный момент украинский рынок обслуживают три самолета A320, которые базируются в киевском аэропорту «Жуляны».

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" начала продажу билетов на поезд "четырех столиц" Киев-Рига, который будет курсировать через Минск и Вильнюс. Стоимость билета в вагоне купе по маршруту Киева-Рига будет составлять 2 219,11 грн, в вагон СВ - 4 428,17 грн.