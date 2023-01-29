Общий объем продаж в 2022 году был самым низким с 2013 года.

По итогам 2022 года продажи смартфонов в Китае уменьшились на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, что стало самым большим падением в секторе за десятилетие.

Как сообщает Reuters со ссылкой на исследование IDC, общий объем продаж в 2022 году был самым низким с 2013 года.

"Количество отгруженных устройств составило 286 миллионов, по сравнению с 329 миллионами в 2022 году. Это означает, что общий объем продаж в 2022 году был самым низким с 2013 года, и впервые с тех пор годовой объем продаж упал ниже 300 миллионов", - говорится в матриале.

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Производитель телефонов Android Vivo был самым продаваемым брендом за год с долей рынка 18,6%. Однако общие поставки упали на 25,1% по сравнению с прошлым годом.

Honor стал вторым самым продаваемым брендом с ростом поставок более чем на 34%, хотя и с низкой базы.

Apple была третьим самым продаваемым брендом телефонов в 2022 году вместе с Oppo.

Падение продаж смартфонов в Китае отразило показатели сектора во всем мире. По данным IDC, в 2022 году глобальные поставки смартфонов достигли 1,2 миллиарда, что является самым низким показателем с 2013 года и упало более 11% в годовом исчислении.

Смартфоны и протесты в Китае:

В начале ноября 2022 года из-за новой вспышки коронавируса был введен локдаун в китайском Чжэнчжоу, где расположен главный завод компании Foxconn. На сегодняшний день он является крупнейшим в мире предприятием по производству смартфонов iPhone.

Сейчас завод работает в рамках "замкнутого цикла" – рабочие во время карантина принудительно живут на его территории. Части работникам удалось покинуть завод и вернуться домой. Вместо них компания Foxconn набрала новых рабочих.

Тем не менее, на предприятии вспыхнули "массовые и жестокие протесты", которые все больше недовольны мерами руководства по защите от вспышки COVID-19.

В начале ноября стало известно, что Apple сократит выпуск iPhone 14 из-за слабого спроса и локдауна в Китае. Компания планировала выпустить до конца года по меньшей мере на 3 миллиона меньше iPhone 14, чем первоначально предполагалось – с 90 до 87 млн штук.

28 ноября 2022 года стало известно о том, что Apple потеряет миллионы iPhone Pro из-за протестов на заводе в Китае.

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