Вместе с обновлением смартфоны получили декабрьский патч безопасности.

Прошивка MIUI 14 была анонсирована в декабре 2022 года. С 2023-го Xiaomi начала активно рассылать обновление за пределами Китая, и сегодня апдейт стал доступен для моделей Xiaomi 11T и Poco F4.

Обе версии работают на базе Android 13 и требуют для установки около 3,5 ГБ свободной памяти. Вместе с обновлением смартфоны получили декабрьский патч безопасности, сообщает портал GSMArena.

Еще раньше стабильную версию MIUI 14 получили смартфоны линейки Xiaomi 12, MIX Fold 2 и серии Redmi K50. Со временем система выйдет для прочих устройств, а также планшетов серии Xiaomi Pad 5 и Redmi Pad.

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Подробней о MIUI 14

Теперь фирменная оболочка "сяоми" занимает меньше места в памяти смартфона и более энергоэффективна, архивирует редкоиспользуемые приложения и позволяет пользователям удалить практически любую из предустановленных программ.

Также MIUI 14 получила новые большие иконки (размер значков можно менять) и виджеты, а на главный экран можно вывести цифрового питомца – это "оживляет" рабочий стол.

Зачем обновлять ПО, если все и так работает нормально

Обновление операционной системы Android – важный процесс, который позволяет исправить множество проблем в работе вашего смартфона, а также привносит новые возможности и лучшую оптимизацию. От простого изменения дизайна интерфейса до закрытия дыр в защите, которые могут способствовать утечке персональных данных пользователя.

Как правило, бесполезных обновлений не бывает, поскольку каждое из них – это улучшение существующей версии системы. УНИАН рассказывал, как обновить Android до последней версии.

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