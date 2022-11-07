Ключевым фактором, вызвавшим такую корректировку, является низкий спрос на обычные iPhone 14 и iPhone 14 Plus.

Apple рассчитывает выпустить до конца года по меньшей мере на 3 миллиона меньше iPhone 14, чем первоначально предполагалось – с 90 до 87 млн штук.

Если верить источникам Bloomberg, ключевым фактором, вызвавшим такую корректировку, является низкий спрос на более доступные смартфоны iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Также Apple страдает от длительного локдауна в Чжэнчжоу, где находится основной завод по сборке айфонов.

Согласно анализу аналитиков Jefferies, продажи iPhone 14 и Plus быстро снизились с момента их запуска, Компания ранее отменила планы по увеличению производства своих новых iPhone в этом году после того, как они не смогли завоевать популярность у потребителей.

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В то же время Apple заявляет, что спрос на более дорогие iPhone 14 Pro и Pro Max остается высоким, хотя производство этих телефонов тоже будет сокращено из-за вспышки COVID-19 на заводе в китайском Чжэнчжоу. Проблемы сопровождаются приближением праздничного сезона – традиционно успешного с точки зрения продаж электроники.

Ранее стало известно, что для стимуляции спроса на новые айфоны, Apple начала снижать цены на некоторые модели. В том же Китае iPhone 14 Pro и Pro Max уже успели подешеветь на 350 юаней (примерно 2000 грн): до 7649 юаней (~39 000 грн) и 8649 юаней (~44 000 грн) соответственно. Это самое быстрое снижение цен в истории "яблочной" компании.

Почему обычные iPhone 14 никому не нужны

Причин, почему так получилось, можно назвать сразу несколько. Одна из них – отсутствие значимых отличий между iPhone 13 и 14. У "четырнадцатки" все та же "челка", дисплей с частотой 60 Гц и даже прошлогодний процессор A15 Bionic.

В то же время топовые iPhone 14 Pro предлагают куда больше: новый процессор A16 Bionic, Dynamic Island, частоту обновления экрана от 1 до 120 Гц, а также режим Always On Display. Еще и "завезли" новую камеру на 48 мегапикселей и традиционные обещания невероятных результатов ее работы.

Впрочем, у них все же есть одна уникальная "фишка". Младшие модели линейки снабдили съемной задней панелью – это заметно упрощает их ремонт. Как отмечают специалисты в своих обзорах, это "самый ремонтопригодный айфон" со времен iPhone 7, выпущенного в 2016 году

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