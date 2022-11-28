Производственные потери, вызванные протестами из-за коронавирусных ограничений, коснутся самых востребованных смартфонов Apple.

Массовые протесты в Китае, затронувшие ключевой завод американской корпорации Apple в Чжэнчжоу, могут привести к дефициту производства почти 6 миллионов единиц iPhone Pro в этом году.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый со сборочными операциями, ситуация на заводе остается нестабильной, и оценка потерь продукции может измениться.

По его словам, многое будет зависеть от того, как быстро тайваньская компания Foxconn Technology Group, управляющая этим предприятием, сможет вернуть людей на работу после протестов, вызванных жесткими коронавирусными ограничениями китайских властей. Если в ближайшие недели карантин продолжится, производство может быть отложено еще на более длительный срок.

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Отмечается, что из-за жестких карантинных мер, призванных сдержать вспышку Covid в Чжэнчжоу, тысячи работников предприятия ушли с работы еще в октябре из-за хронической нехватки продовольствия. Их заменили на новых работников, которые, в свою очередь, начали протестовать из-за недовольства оплатой труда и карантинными мероприятими.

Завод Foxconn производит подавляющее большинство устройств iPhone 14 Pro и Pro Max, - самых востребованных смартфонов Apple в этом году. Эти гаджеты премиум-класса компенсировали падение спроса на базовые модели iPhone 14.

Apple и Foxconn увеличили свои оценки дефицита производства в Чжэнчжоу за последние две недели из-за растущих сбоев, сказал источник Bloomberg, добавив, что они ожидают, что смогут компенсировать 6 миллионов единиц потерянного производства в 2023 году.

Беспорядки на производственном комплексе в Чжэнчжоу, который еще известен как iPhone City, являются напоминанием о рисках для Apple, связанных с ее обширной цепочкой поставок в Китае, пишет Bloomberg.

Аналитик Asymmetric Advisors Амир Анварзаде считает, что политика Китая в отношении коронавирусных ограничений, вероятно, побудит Apple и Foxconn искать альтернативные места производства, такие как Индия и Вьетнам. "Это заставит Apple ускорить диверсификацию своей производственной базы", ​​— считает Анварзаде.

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Напомним, в начале ноября из-за новой вспышки коронавируса был введен локдаун в китайском Чжэнчжоу, где расположен главный завод компании Foxconn. На сегодняшний день он является крупнейшим в мире предприятием по производству смартфонов iPhone.

Сейчас завод работает в рамках "замкнутого цикла" – рабочие во время карантина принудительно живут на его территории. Части работникам удалось сбежать оттуда и вернуться домой. Вместо них компания Foxconn набрала новых рабочих.

Тем не менее, на предприятии вспыхнули "массовые и жестокие протесты рабочих", которые все больше недовольны мерами руководства по защите от вспышки COVID-19. Они требуют защиты своих прав, жалуются на питание и отсутствие обещанных премий. Отмечается, что ряд сотрудников предпочел остаться без работы, но не терпеть жесткие ограничения.

В начале ноября стало известно, что Apple сократит выпуск iPhone 14 из-за слабого спроса и локдауна в Китае. Компания планирует выпустить до конца года по меньшей мере на 3 миллиона меньше iPhone 14, чем первоначально предполагалось – с 90 до 87 млн штук.

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