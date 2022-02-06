Наиболее контрастная иконка в ChromeOS.

Иконка браузера Google Chrome получит редизайн. Последний раз она обновлялась еще в 2014 году.

Главная особенность заключается в том, что иконка будет адаптироваться под каждую ОС индивидуально. Так, на Windows значок имеет более плавный градиент, на Chrome OS – более яркие оттенки без переходов, а на macOS – с объемным эффектом 3D и небольшими лентами.

Дизайнеры браузера обнаружили, что сочетание некоторых оттенков зеленого и красного "создает неприятную цветовую вибрацию". Поэтому в логотип добавили очень тонкий градиент к основной иконке, чтобы смягчить этот эффект.

Новые значки постепенно будут распространяться на всех устройствах – в поиске Google и браузерах на различных платформах.

Ранее УНИАН рассказывал, как посмотреть сохраненные пароли в популярных браузерах. Найдите в заметке интересующую вас версию браузера и воспользуйтесь указанной рядом с ней последовательностью кнопок.

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