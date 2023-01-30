Десктопная версия Google Chrome получила редизайн / Источник: The Verge

Google начала тестировать изменения дизайна Chrome. Назвать масштабным редизайн не получится, однако вкладки и закладки заметно "освежили".

По умолчанию новый дизайн отключен: для его активации перейдите по ссылке chrome://flags/#chrome-refresh-2023 и переведите переключатель у подсвеченного пункта в положение Enabled. Браузер предложит перезапуститься для применения изменений.

Пожалуй, самое заметное нововведение – вкладки получили тонкую контрастную обводку, а пространство за вкладками окрашивается не в серый, а в голубой оттенок.

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Новый дизайн Chrome (слева) и актуальный (справа) / 9to5Google

В свою очередь закладки приобрели закругленные формы для текстовых полей и кнопок. 

Новый дизайн интерфейса закладок (слева) и актуальный (справа) / 9to5Google

Так как Google только тестирует рестайлинг, со временем в браузере будут появляться и другие изменения. Среди них – динамические темы, основанные на фоне страницы "Новая вкладка", а также новый внешний вид кнопок переключения. 

Напомним, что в начале 2022 года Chrome получил новую иконку спустя восемь лет и уникальную вариацию для каждой ОС. 

А меж тем УНИАН в одной из предыдущих заметок делился полезными расширениями для браузера, которые пригодятся в 2023 году. С ними серфинг в интернете станет еще эффективнее. 

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