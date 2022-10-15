Пока функция доступна для бета-тестирования, а запуск общедоступной версии планируется до конца года.

В Google объявили о новом шаге на пути к будущему без паролей, внедрив стандарт FIDO в Android и браузер Chrome. Это позволит гаджетам генерировать уникальные ключи доступа Passkey и передавать их сайтам вместо паролей.

Об этом пишет The Verge.

По сути, ключи доступа – это учетные данные, хранящиеся на устройстве, таком как телефон или компьютер, которые подтверждают веб-сайту или сервису, что вы являетесь тем, за кого себя выдаете. Пользователь подтверждает свою личность на устройстве, после чего можно безопасно входить на сайты и сервисы.

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Чтобы использовать Passkey, вам потребуется иметь физический доступ к смартфону и использовать сканер отпечатка пальца или код-пароль для аутентификации. Ключи доступа Android хранятся локально на телефоне, но они также сохраняются в облаке на случай потери устройства.

Сейчас функция входа на сайты и сервисы без пароля доступна для бета-тестирования, а запуск общедоступной версии планируется до конца года.

Добавим, что одним из наиболее важных аспектов системы ключей доступа является ее кросс-платформенная совместимость. Так, например, у пользователей Android не должно быть проблем с генерацией Passkey для входа в приложение на Mac. С айфонами и компьютерами на Windows это тоже будет работать.

Ранее УНИАН рассказывал, как посмотреть сохраненные пароли в популярных браузерах. Инструкции актуальна как для мобильных, так и десктопных версий.

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