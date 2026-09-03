NVIDIA купила крупнейшую платформу для работы с нейросетями за $13 млрд

Hugging Face часто сравнивают с GitHub для искусственного интеллекта.

Nvidia объявила о покупке платформы Hugging Face, которая считается одним из крупнейших центров разработки и распространения открытых моделей искусственного интеллекта. Сумма сделки составит $12,93 млрд, говорится в блоге компании.

Руководитель Nvidia Дженсен Хуанг пообещал, что после завершения сделки Hugging Face останется открытой и независимой от конкретного производителя платформой. В частности, разработчикам не придется использовать видеокарты или другие вычислительные платформы Nvidia в своей работе.

Hugging Face часто сравнивают с GitHub для эпохи ИИ. Платформа позволяет разработчикам находить, публиковать и тестировать готовые ИИ-модели, а также работать с наборами данных и приложениями. Сегодня сервисом пользуются более 18 млн человек и 200 тысяч компаний.

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Аналитики считают, что ИИ с открытым исходным кодом и открытыми весами будет играть все более важную роль наряду с передовыми проприетарными моделями от OpenAI, Anthropic и Google. Ранее в этом месяце генеральный директор Hugging Face заявил, что Китай выигрывает гонку в сфере ИИ благодаря активному внедрению открытых моделей.

Напомним, в сентябре 2025 года Nvidia объявила об историческом сотрудничестве с Intel, инвестировав в конкурента $5 миллиардов. Корпорации будут совместно разрабатывать чипы для ИИ дата-центов и ПК.

А ранее в этом году Nvidia заморозила рекордную сделку с разработчиком ChatGPT на $100 млрд. Дженсен Хуанг и остальные топ-менеджеры Nvidia остались недовольны подходом руководства OpenAI.

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